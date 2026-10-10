تم تكريم 3 شركات إماراتية تقديراً لجهودها في دعم مستهدفات التوطين وريادة الأعمال، وذلك على هامش الاجتماع الثاني عشر للجنة وزراء العمل بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، الذي عُقد في مملكة البحرين، بحضور معالي الدكتور عبد الرحمن العور، وزير الموارد البشرية والتوطين، وزير التعليم العالي والبحث العلمي بالإنابة.

وشمل التكريم مجموعة الفطيم ومجموعة جيمس للتعليم لريادتهما بالتوطين، وشركة سايبر 50 للحماية الإلكترونية لكونها ضمن الشركات الصغيرة المتميزة بدول مجلس التعاون.

وبهذه المناسبة، هنّأ معالي عبد الرحمن العور الشركات الثلاث، مثمّناً دور القطاع الخاص في دعم الكفاءات الوطنية، وتعزيز ريادة الأعمال، ودعم نمو المشاريع، بما يسهم في تحقيق التنمية المستدامة.