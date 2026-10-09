بلدية دبي تحدد ضوابط مدة صلاحية «شهادة الجودة والسلامة» في المباني

أعلنت بلدية دبي ضوابط مدة صلاحية «شهادة الجودة والسلامة» في المباني، بـ10 سنوات للمباني التي يتراوح عمرها بين 20 وأقل من 40 سنة، وبـ5 سنوات للمباني التي بلغت 40 سنة فأكثر، على أن يتم طلب تجديد الشهادة خلال الـ90 يوماً الأخيرة من تاريخ انتهائها بالإجراءات المتبعة نفسها.

جاء ذلك في تعميم أصدرته إلى جميع ملاك المباني، ولجان اتحاد الملاك في العقارات المشتركة، ومكاتب الاستشارات الهندسية، وشركات المقاولات بالإمارة، وذلك في إطار التزام الإمارة بتعزيز جودة الحياة ورفع كفاءة القطاع العقاري حماية للأرواح والممتلكات وحفاظاً على المظهر الجمالي والحضاري، تزامناً مع بدء تطبيق أحكام القانون رقم (3) لسنة 2026 بشأن جودة وسلامة المباني في إمارة دبي الذي دخل حير التطبيق أخيراً.

وأشارت بلدية دبي إلى أن القانون يفرِض على ملاك المباني التي مضى على إنجازها 20 سنة فأكثر الحصول على «شهادة جودة وسلامة مبنى» بناءً على تقييم فني شامل وفق قائمة تدقيق محددة وتنفيذ أعمال الصيانة والمعالجة المطلوبة للعيوب التي يتم رصدها ضماناً لاستمرارية صلاحية المبنى للإشغال.

وكشفت بلدية دبي أنه سيتم التطبيق التدريجي أولاً على المباني المتعددة الطوابق التي يزيد عمرها على 40 عاماً، يليها تطبيق الإجراءات على بقية المباني تباعاً، وستتولى البلدية إرسال إشعارات للملاك على مراحل وفق جدول زمني للحصول على «شهادة جودة وسلامة مبنى»، خلال مهلة محددة، وذلك عن طريق تكليف مكتب هندسي مرخص له العمل بالإمارة وفئة تصنيفه تتوافق مع ارتفاع المبنى، ووفقاً للخدمة الإلكترونية المخصصة لذلك والإجراءات الموضحة بالدليل الإرشادي المرفق، موضحة أنه في حال وجود أكثر من مبنى للمالك مستحق عليه الحصول على شهادة الجودة والسلامة، سيتم جدولة مواعيد الحصول على الشهادات وفقاً للحالة الإنشائية للمباني وأقدميتها وأهمية المنطقة.

وحول إجراءات الحصول على شهادة جودة وسلامة مبنى بعد استلام الإشعار من البلدية، ذكرت البلدية أن تكليف المكتب الهندسي المكلف بتقييم الحالة الفنية للمبنى وفقاً لقائمة التدقيق الفنية المحددة بالقانون، والتي تشتمل على السلامة الإنشائية للمبنى وسلامة تكسية الواجهات وسلامة الأبواب والنوافذ وحواجز الحماية والتمديدات الكهربائية والميكانيكية في الواجهات الخارجية والمناطق المشتركة، واستيفاء متطلبات الدفاع المدني ومؤسسة تنظيم الصناعة الأمنية (سيرا)، وإجراء ما يلزم من فحوصات مخبرية. وأكدت البلدية أنه في حال وجود عيوب إنشائية أو فنية، يترتب على الاستشاري إعداد تقرير فني يشتمل على وصف للعيوب الفنية، وعلى تفاصيل المقترحات والحلول الفنية ومواصفات المواد اللازمة لتصويب أوضاعها، وتقديم التقرير خلال المهلة المحددة لذلك في الإشعار، من خلال الخدمة الإلكترونية المخصصة لذلك، مع تحديد المدة اللازمة لمعالجة العيوب بالتنسيق مع المالك، ليتم بعد ذلك مراجعة التقرير من قبل المختصين بالبلدية وإصدار تصريح معالجة وتصويب للعيوب وتهيئة المبنى للحصول على شهادة الجودة والسلامة، شريطة التنفيذ بوساطة مقاول مرخص وتحت الإشراف التام للاستشاري، بغية ضمان سلامة التنفيذ طبقاً لطرق المعالجة المعتمدة بالتقرير الفني ووفقاً للأصول الهندسية.

استيفاء المتطلبات وأوضحت البلدية أنه بعد الانتهاء من أعمال معالجة العيوب واستيفاء متطلبات الدفاع المدني ومؤسسة تنظيم الصناعة الأمنية، يقوم الاستشاري بتقديم طلب للحصول على شهادة الجودة والسلامة للمبنى من خلال الخدمة المشار إليها وإرفاق ما يلزم من وثائق. وسيتم معاينة المبنى ميدانياً من قبل متخصصي البلدية بعد إصلاح العيوب واستيفاء المتطلبات لإصدار الشهادة رسمياً، حيث سيتم التنسيق مع المكاتب الهندسية بشأن التدريب على الخدمة الإلكترونية الخاصة بإصدار «شهادة جودة وسلامة مبنى» المتوفرة على منصة البناء في دبي.

دعوة

ودعت بلدية دبي جميع الأطراف المعنية إلى الاطلاع على الدليل الإرشادي المتاح عبر موقعها الإلكتروني الرسمي للتعرف على تفاصيل الإجراءات والاشتراطات المتعلقة بالحصول على شهادة جودة وسلامة مبنى.