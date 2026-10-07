مبادرة بالفجيرة تنشر الوعي الغذائي وتعزز مشاركة المجتمع

أكدت فاطمة مكسح، رئيس قسم الرقابة الصحية في بلدية الفجيرة، أن إطلاق مبادرة «سلامتك في غذائك 2026» يأتي امتداداً لحرص البلدية على إطلاق المبادرات المجتمعية والتوعوية الهادفة التي تسهم في تعزيز صحة المجتمع ورفع مستوى الوعي بالممارسات الغذائية السليمة، انطلاقاً من دورها في ترسيخ ثقافة الوقاية وحماية الصحة العامة.

وقالت إن البلدية تولي التوعية الغذائية اهتماماً كبيراً باعتبارها أحد أهم محاور السلامة والصحة العامة، وتسعى من خلال مبادراتها المتنوعة إلى إشراك أفراد المجتمع في نشر الرسائل الإيجابية وتعزيز السلوكيات الصحية بأساليب مبتكرة وتفاعلية تشجع المشاركة المجتمعية الفاعلة.

وأوضحت أن مسابقة «سلامتك في غذائك 2026» تستهدف أفراد المجتمع من مختلف الفئات العمرية، وتدعوهم إلى إعداد مقاطع فيديو قصيرة تسلط الضوء على ممارسات سلامة الغذاء وأفضل السلوكيات المتبعة في التعامل مع الأغذية داخل المنزل وخلال عمليات التسوق وتحضير الطعام.