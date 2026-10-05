عبدالله بن زايد يعايد المعلمين في يومهم برسالة شكر وتقدير

تلقى معلمون في دولة الإمارات، صباح اليوم، رسالة نصية من سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، رئيس مجلس التعليم والتنمية البشرية والمجتمع، بمناسبة اليوم العالمي للمعلمين، الذي يصادف الخامس من أكتوبر من كل عام، حملت كلمات تقدير وامتنان لدورهم في تعليم الأجيال والإسهام في بناء مستقبل الدولة.

وجاء في رسالة سموه للمعلمين: «لكم في مسيرة الإمارات أثر يحمله كل جيل تعلّم على أيديكم. وفي اليوم العالمي للمعلمين، نعتز برسالتكم وبما تغرسونه في طلابكم من علم وقيم تعينهم على بناء مستقبلهم. لكم خالص الشكر والتقدير. أخوكم عبدالله بن زايد».

وأدخلت الرسالة حالة من السعادة والاعتزاز بين المعلمين الذين تلقوها على هواتفهم، مؤكدين أن وصول كلمات التقدير إليهم بصورة مباشرة يحمل قيمة معنوية كبيرة، ويعكس المكانة التي يحظى بها المعلم ودوره في مسيرة التنمية وبناء الإنسان في دولة الإمارات.

وقال معلمون إن الرسالة كانت مفاجأة جميلة في بداية يومهم، وإن كلمات سمو الشيخ عبدالله بن زايد عززت لديهم الشعور بالفخر بمهنة التعليم، خصوصاً أن الرسالة ربطت بين ما يقدمه المعلم داخل الفصل وبين الأثر الذي يمتد عبر الأجيال ومستقبل الدولة.

وأكدوا أن عبارة «لكم في مسيرة الإمارات أثر يحمله كل جيل تعلّم على أيديكم» تمثل تقديراً معنوياً كبيراً لكل معلم، وتبعث برسالة واضحة بأن أثر المعلم لا يتوقف عند حدود الحصة الدراسية أو العام الدراسي، وإنما يبقى ممتداً في حياة طلبته وفي الأجيال التي يسهم في إعدادها.

وأشار معلمون إلى أن مثل هذه المبادرات تمنحهم دفعة معنوية لمواصلة رسالتهم، وتجدد لديهم الشعور بحجم المسؤولية الملقاة على عاتقهم في غرس العلم والقيم معاً، مؤكدين أن سعادتهم بالرسالة نابعة من كونها وصلت إليهم بصورة شخصية ومباشرة في يومهم العالمي.