«للذكرى وشكراً».. من هو المعلم الذي بقي اسمه في ذاكرة محمد بن زايد 55 عاماً؟

أعاد صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، اسم أحد معلمي البدايات في الإمارات إلى الواجهة، بعدما اختار في اليوم العالمي للمعلمين أن ينشر صورة نادرة تعود إلى طفولته، تحمل إهداءً بخط يده إلى معلمه أحمد إبراهيم مندي التميمي، الذي درّس سموه في الصف الرابع بمدرسة الكندي الابتدائية في أبوظبي، لتكشف الصورة عن علاقة امتد الوفاء بها لنحو 55 عاماً.

وتعود الصورة إلى 29 أبريل 1971، وكتب صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد على ظهرها آنذاك: «أهدي صورتي للأستاذ أحمد إبراهيم مندي للذكرى وشكراً.. محمد زايد»، وهي العبارة التي اكتسبت دلالة خاصة مع إعادة نشرها بعد أكثر من نصف قرن، بالتزامن مع رسالة سموه إلى معلمي الإمارات في يومهم العالمي.

وقال سموه: «وليكن هذا اليوم فرصة لنا جميعاً لنتذكر معلمينا ونعبر عن الوفاء لهم. شكراً لكل معلم ترك أثراً لا ينسى في حياتنا».

معلم الصف الرابع

وتكشف السيرة المنشورة لأحمد مندي أنه ينتمي إلى جيل المعلمين الأوائل الذين واكبوا مرحلة مبكرة من بناء التعليم في أبوظبي، إذ ولد عام 1946، وحصل على دبلوم المعلمين في البحرين عام 1968، قبل أن يبدأ رحلة مهنية قادته إلى مدارس أبوظبي.

وعمل مندي في مدرسة محمد بن القاسم الابتدائية، ثم انتقل إلى مدرسة الكندي الابتدائية، التي أمضى فيها نحو ست سنوات، وهناك كان صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد أحد طلبته في الصف الرابع.

وتحدث مندي في مقابلات صحفية سابقة عن تلك المرحلة، مستعيداً صورة تلميذه في سنوات الدراسة الأولى، وواصفاً إياه بالأدب والتواضع، كما أشار إلى الاهتمام الكبير الذي أولاه المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، لتعليم أبنائه ومتابعة تحصيلهم الدراسي.

ولم تكن علاقة مندي بالتعليم في تلك الفترة محصورة في تقديم المناهج داخل الفصل، إذ عكست شهاداته عن تلك السنوات طبيعة الدور الذي اضطلع به جيل المعلمين الأوائل، حيث ارتبط التعليم بالتربية والمتابعة المباشرة للطلبة وبناء شخصياتهم، في مرحلة كانت فيها أبوظبي تشهد توسعاً في إنشاء المدارس وترسيخ منظومة التعليم.

مسيرة مختلفة

ولم تستمر رحلة أحمد مندي داخل الفصل طوال حياته المهنية، إذ واصل تعليمه الجامعي بالتوازي مع عمله، وحصل على بكالوريوس الإدارة والاقتصاد من جامعة بيروت العربية عام 1975، قبل أن ينتقل عام 1976 من قطاع التعليم إلى العمل الحكومي.

وعمل لفترة في وزارة الإعلام، ثم انتقل إلى وزارة الداخلية، حيث خاض مسيرة طويلة في مجالات الإدارة والتخطيط، وتدرج في المسؤوليات والمناصب حتى أصبح نائباً للمدير العام للشؤون الإدارية والمالية، قبل أن يتقاعد عام 2008 برتبة عميد.

وبذلك جمعت مسيرته بين مرحلتين مختلفتين، الأولى معلماً من جيل البدايات، والثانية مسؤولاً في العمل الحكومي، إلا أن سنواته القليلة داخل الفصل بقيت حاضرة بعد عقود، من خلال أحد الطلبة الذين جلسوا أمامه في مدرسة الكندي.

زيارة المعلم

ولم يكن نشر الصورة أول استعادة علنية لعلاقة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد بمعلمه، إذ زار سموه أحمد مندي في منزله بمدينة خليفة في أبوظبي في أكتوبر 2017، بعد عقود من انتهاء سنوات الدراسة، في زيارة وثقتها وكالة أنباء الإمارات «وام».

واستعاد سموه ومعلمه خلال اللقاء ذكريات سنوات الدراسة والمواقف التي جمعتهما، فيما ثمّن سموه عطاء معلمه وجهود جيل المعلمين والمربين الذين أسهموا بعلمهم وخبراتهم في بناء الأجيال، مؤكداً قيمة ما قدموه لمسيرة التعليم والمجتمع.

واعتبر مندي حينها زيارة تلميذه السابق له بعد مرور كل تلك السنوات «وساماً على صدر كل معلم»، في تعبير اختصر دلالة اللقاء بالنسبة إليه وإلى جيل المعلمين الذين شاركوا في مرحلة التأسيس.

صورة ووعد بالوفاء

وبعد تسع سنوات من تلك الزيارة، عادت صورة الطالب ومعلمه إلى الواجهة من جديد، لكن هذه المرة في رسالة وجهها رئيس الدولة إلى جميع المعلمين، أكد فيها تقديره وامتنانه لمعلمي الإمارات ودورهم في تحقيق أهداف رؤية التعليم وارتباطها بالمستقبل.

وقال صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد: «في اليوم العالمي للمعلمين أعبر عن التقدير والامتنان للمعلمين في الإمارات وأثمن دورهم في تحقيق أهداف رؤية التعليم وارتباطها بالمستقبل الأفضل الذي نريده لشعبنا، وأتمنى لهم التوفيق في رسالتهم التعليمية والتربوية النبيلة ومواصلة دورهم في بناء أجيال واثقة بقدراتها متمسكة بهويتها وقادرة على مواكبة متطلبات المستقبل».

وبين إهداء كتبه طالب في 1971، وزيارة قام بها لمعلمه في 2017، وإعادة نشر الصورة في 2026، تكتمل ثلاثة فصول من علاقة امتدت لأكثر من نصف قرن، لتضع سيرة أحمد مندي نموذجاً للمعلم الذي قد تنتهي حصته الدراسية، لكن أثره يبقى حاضراً في ذاكرة تلاميذه.