مؤسسات فائزة: التكريم حافز لتعزيز الإنجازات

أكدت جهات فائزة بالدورة الأولى من «جوائز تعهّد تسريع الهدف الخامس من أهداف التنمية المستدامة»، أن تطوير المبادرات الداعمة للتوازن بين الجنسين أسهم في تحقيق نتائج نوعية على صعيد حضور المرأة في مواقع القيادة، وتأهيل المواهب النسائية الشابة، وتوسيع فرصها المهنية، مشددة على أن التكريم يشكل حافزاً لمواصلة تطوير هذه الممارسات والبناء على نتائجها.

وذكرت الجهات الفائزة أن القيمة الأساسية للتكريم تكمن في تشجيع المؤسسات على مواصلة البناء على ما تحقق، وتطوير السياسات والبرامج وفق نتائجها الفعلية، بما يحول التوازن بين الجنسين من التزام مؤسسي إلى ممارسات مستدامة تنعكس على فرص المرأة في سوق العمل ومسارات تطورها المهني.

جهود تراكمية

وقال وسيم بن خضراء، رئيس مجموعة الشؤون المؤسسية والعلامة التجارية والتسويق ورئيس قسم الاتصال المؤسسي في الإمارات ومنطقة الشرق الأوسط في بنك ستاندرد تشارترد، إن فوز البنك بجائزة «أفضل السياسات المؤسسية الداعمة للتوازن بين الجنسين» يمثل تقديراً للجهود التي بذلها على مدى سنوات، وليس نتيجة إجراءات آنية، مشيراً إلى أن المؤسسة تعتمد استراتيجية طويلة المدى تقوم على التطوير المستمر للسياسات والإجراءات. وأضاف أن التكريم يأتي امتداداً لمسيرة البنك في مجال التوازن بين الجنسين، بعد حصوله على تكريم ضمن مؤشر الإمارات للتوازن بين الجنسين عام 2020، مؤكداً أن الهدف يتمثل في مواصلة تطوير التجربة ونقل الممارسات الناجحة إلى مؤسسات أخرى، سواء في مجال السياسات أو المناصرة أو تعزيز حضور المرأة في المناصب القيادية. وأوضح أن النساء يشغلن أكثر من 33 % من المناصب القيادية عالمياً في البنك، ضمن قوة عاملة تتجاوز 83 ألف موظف، لافتاً إلى أن البنك رفع مستهدفه إلى 35 %.

توجه مؤسسي

من جانبها، قالت أمل الشاذلي، رئيسة شركة «شنايدر إلكتريك» لمنطقة الخليج، إن فوز الشركة بجائزة «أفضل مبادرة مؤثرة في تعزيز التوازن بين الجنسين» يعكس نتائج برنامجها في دعم المواهب النسائية الشابة، مشيرة إلى أن التوازن بين الجنسين لم يبدأ بالنسبة إلى الشركة مع إطلاق البرنامج الفائز، وإنما يشكل جزءاً من توجه مؤسسي قائم.

وأعربت عن فخرها بالفوز، مؤكدة أنه يمثل تقديراً للجهود التي بذلها فريق العمل وحافزاً لمواصلة توسيع المبادرة وتطويرها خلال المرحلة المقبلة. وأضافت أن التكريم يشجع الشركة على المضي قدماً في دعم المرأة، خصوصاً في دولة الإمارات، والبناء على النتائج التي حققها البرنامج عبر إطلاق دورته الثالثة وتوسيع أثره في تأهيل المواهب النسائية الشابة.

وفي السياق ذاته، قالت أسلي جاكير، نائب الرئيس للموارد البشرية في دول الخليج لدى شنايدر إلكتريك، إن حصول الشركة على الجائزة «جاء عن برنامجها الإرشادي «فيمن ستيم»»، الذي يستهدف الخريجات الحديثات وطالبات السنتين الثالثة والرابعة من المرحلة الجامعية في التخصصات الهندسية.

وأوضحت أن البرنامج يهدف إلى تسهيل انتقال الشابات من المجال الأكاديمي إلى القطاع الصناعي، من خلال التركيز على صقل المهارات الشخصية التي يحتجن إليها، إلى جانب المعرفة التقنية التي يكتسبنها خلال الدراسة. وأضافت أن خبراء من داخل الشركة يتولون إرشاد الطالبات وتدريبهن على كيفية إثبات قدراتهن كمحترفات، والتعبير عن آرائهن بثقة في بيئة العمل، وتطوير مساراتهن المهنية.