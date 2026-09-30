226 ألفاً زيادة في عدد سكان دبي خلال العام الجاري

ارتفع عدد سكان دبي، «المقيمين فيها بصفة معتادة»، منذ مطلع عام 2026 وحتى نهاية الربع الثالث، بنسبة 4.93%، بزيادة بلغت نحو 226 ألف نسمة.

وبحسب بيانات مؤسسة دبي للبيانات والإحصاءات، بلغ عدد سكان دبي 4 ملايين و806 آلاف و66 نسمة في نهاية الربع الثالث من العام الجاري، مقارنةً بـ4 ملايين و580 ألفاً و300 نسمة في نهاية العام الماضي.

وذلك وفقاً لبيانات «سكان دبي الآن»، وهي تجربة تفاعلية تعرض عدد سكان إمارة دبي لحظة بلحظة، مع تحديثات مستمرة على مدار اليوم، تعكس الطبيعة النشطة والحيوية لسكان المدينة، وتسهّل فهم اتجاهات النمو السكاني وحركة الأفراد اليومية.

وسواء كان المستخدم مقيماً أو زائراً أو مستثمراً أو باحثاً أو صانع قرار، تتيح المنصة صورة محدثة تعكس مدينة لا تتوقف عن الحركة.

ويُصنَّف ضمن سكان الإمارة المقيمين بصفة معتادة الأفراد الذين يقيمون عادةً في إمارة دبي لمدة لا تقل عن ستة أشهر، أو الذين ينوون الإقامة فيها للمدة نفسها.

وتعكس الزيادة السكانية توسع سوق العمل، وزيادة الطلب على الخدمات، وتحسّن مستوى الرفاه وجودة الحياة. كما يسهم هذا النمو في توجيه السياسات العامة، والتخطيط الحضري، وتطوير البنية التحتية، والخدمات الصحية والتعليمية، بما يضمن تحقيق التوازن بين النمو الاقتصادي ورفاه الفرد وجودة حياته في مدينة عالمية سريعة التطور.