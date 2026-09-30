انطلاق أولى رحلات قطارات الاتحاد من دبي إلى أبوظبي

انطلقت صباح اليوم أولى رحلات «قطارات الاتحاد» للركاب من محطة اليلايس في دبي متجهة إلى أبوظبي، في تمام الساعة 6:16 صباحا، وعلى متنها ركاب من جنسيات مختلفة، إيذاناً ببدء التشغيل الرسمي لرحلات قطارات الركاب من دبي.

وتصل الرحلة الافتتاحية إلى أبوظبي في تمام الساعة 7:18 صباحاً، لتستغرق الرحلة نحو 64 دقيقة، في تجربة جديدة تتيح للركاب التنقل بين المدينتين عبر شبكة السكك الحديدية الوطنية.

وشهدت محطة اليلايس حضور عدد من الركاب منذ ساعات الصباح الأولى، استعداداً لاستقلال الرحلة الأولى، التي تمثل انطلاقة فعلية لخدمة قطارات الركاب من دبي، وتعزز خيارات التنقل بين الإمارات.

وتأتي الرحلة ضمن التوسع التدريجي لشبكة قطارات الركاب، بعد إطلاق خط أبوظبي – الفجيرة في 30 يونيو الماضي، فيما تضيف محطة اليلايس مساراً جديداً يربط دبي بأبوظبي، ويتيح للركاب الاستفادة من وسيلة نقل حديثة وآمنة وموثوقة للتنقل بين المدينتين.