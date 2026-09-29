19 درهماً سعر تذكرة خط الفجيرة الذيد

تنطلق غدا الأربعاء أولى رحلات قطار الركاب التي تربط بين أبوظبي والذيد والفجيرة، في خطوة تعزز منظومة النقل الجماعي وتوفر خيارات تنقل سريعة ومريحة بين عدد من مدن الدولة.

وبحسب جدول الحجوزات الموجود على التطبيق الإلكتروني لقطار الاتحاد، فإن أولى الرحلات تغادر من محطة الذيد باتجاه محطة محمد بن زايد في أبوظبي عند الساعة 6:32 صباحاً، على أن تصل إلى وجهتها عند الساعة 7:56 صباحاً، بعد رحلة تستغرق ساعة و24 دقيقة.

وفي الاتجاه المقابل، تنطلق أولى الرحلات من محطة محمد بن زايد في أبوظبي إلى محطة الذيد عند الساعة 8:15 صباحاً، لتصل عند الساعة 9:39 صباحاً، بالمدة الزمنية ذاتها البالغة ساعة و24 دقيقة.

وتبدأ أسعار التذاكر على هذا المسار من 59 درهماً للدرجة المريحة، فيما تبلغ قيمة تذكرة الدرجة المميزة 149 درهماً، بما يوفر خيارات متنوعة للمسافرين وفق احتياجاتهم ومستوى الخدمات المطلوبة.

وفي السياق ذاته، تبدأ محطة الفجيرة تشغيل رحلاتها إلى محطة الذيد اعتباراً من صباح غداً الأربعاء، حيث تنطلق أولى الرحلات عند الساعة 6:05 صباحاً، وتستغرق 25 دقيقة فقط، لتصل إلى محطة الذيد عند الساعة 6:30 صباحاً.

أما أولى الرحلات المنطلقة من محطة الذيد باتجاه الفجيرة فتغادر عند الساعة 9:41 صباحاً، وتصل إلى محطة الفجيرة عند الساعة 10:06 صباحاً، بعد رحلة تستمر 25 دقيقة.

وتبدأ أسعار التذاكر على خط الفجيرة - الذيد من 19 درهماً للدرجة المريحة، بينما تبلغ قيمة تذكرة الدرجة المميزة 49 درهماً.

ويعكس تشغيل هذه الرحلات التوسع المتواصل في شبكة السكك الحديدية للركاب، بما يواكب النمو العمراني والاقتصادي ويعزز كفاءة منظومة النقل العام، فضلاً عن توفير تجربة سفر مريحة للمستخدمين من خلال خيارات متعددة من الخدمات والأسعار، الأمر الذي يدعم التنقل بين إمارات الدولة ويمنح المسافرين بديلاً عملياً وسريعاً للرحلات اليومية.