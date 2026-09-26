حمد الجناحي: ثقافة العطاء قيم أصيلة في «دبي للطيران المدني»

أكد حمد الجناحي، المدير التنفيذي لقطاع الدعم المؤسسي بهيئة دبي للطيران المدني، أن مشاركة الهيئة في المبادرات الإنسانية والمجتمعية تأتي تأكيداً على التزامها الراسخ بالمسؤولية المجتمعية وحرصها المستمر على تشجيع كافة موظفيها للانتظام في العمل التطوعي والخيري، لافتاً إلى أن ثقافة العطاء هي قيم أصيلة في هوية ومبادئ الهيئة.

وقال في تصريح لـ «البيان» خلال مشاركة الهيئة في الفعاليات، إن المبادرة الميدانية الحالية تحمل رمزية خاصة وتقديراً كبيراً لكونها ترتبط باسم المغفور له بإذن الله تعالى الشيخ أحمد بن راشد آل مكتوم، مشيداً بالإقبال الجماهيري والتطوعي اللافت الذي شهدته موقع الفعالية.

وأضاف: نرى اليوم مشهداً إنسانياً لافتاً عبر تدفق أعداد كبيرة من المواطنين والمقيمين والمحبين للشيخ أحمد بن راشد آل مكتوم، ما يمثل دليلاً ساطعاً وشاهداً حياً على الأثر العظيم والإرث الإنساني النبيل الذي تركه في قلوب الجميع، ونحن نرى الجموع الغفيرة وهي تنتظر دورها بكل شغف ورغبة صادقة في تقديم العون للمشاركة في التعبئة والتجهيز لدعم الأشقاء.

وفيما يخص مشاركة فرق عمل وطواقم الهيئة، أكد أن باب التسجيل للتطوع شهد إقبالاً واعداً وكبيراً من قبل موظفي هيئة دبي للطيران المدني، مشيراً إلى أن هذا الإقبال يجسد الحس الوطني والتكافل الإنساني لدى فريق العمل.

وشدد الجناحي على أن هيئة دبي للطيران المدني ستظل حاضرة وداعمة لكافة المبادرات الوطنية والإنسانية التي تطلقها «مؤسسة مبادرات محمد بن راشد آل مكتوم العالمية»، سواء على المستوى المحلي أو الدولي، تعزيزاً لمكانة دولة الإمارات وجهة عالمية للعمل الإنساني.