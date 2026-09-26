وفاءً لإرث العطاء.. «شرطة دبي» تجسد قيم التكافل في «جسر أحمد بن راشد الإنساني»

​شاركت القيادة العامة لشرطة دبي، في فعاليات مبادرة «جسر أحمد بن راشد الإنساني»، التي تستهدف تجهيز 10 ملايين وجبة غذائية لإغاثة الأشقاء في قطاع غزة.

​وشهدت المبادرة حضوراً متميزاً لـ 40 طالباً وطالبة من مرشحي أكاديمية شرطة دبي، الذين انضموا إلى صفوف المتطوعين لتعبئة وتجهيز الطرود الغذائية، في مشهد إنساني يعكس التلاحم المجتمعي والقيم الراسخة التي تحرص القيادة الشرطية على غرسها في نفوس كوادرها.

​وأكد الرائد سعيد جمعة درويش البدواوي، مدير إدارة شؤون الطلبة المرشحين في أكاديمية شرطة دبي، في تصريح لـ "البيان" أن هذه المشاركة تأتي تكريماً لذكرى وسيرة المغفور له بإذن الله تعالى الشيخ أحمد بن راشد آل مكتوم، واستمراراً لأياديه البيضاء ومسيرته الخيرة في دعم العمل الإنساني.

وأوضح أن انخراط الطلبة المرشحين في هذه المبادرات المجتمعية والتطوعية مع مختلف أطياف المجتمع يجسد الرسالة الإنسانية الشاملة لشرطة دبي، مشيراً إلى أن الوقوف بجانب الأشقاء في غزة والتخفيف من معاناتهم هو واجب إنساني ووطني نابع من نهج دولة الإمارات الأصيل في مد يد العون والمساعدة للمحتاجين في مختلف الظروف.