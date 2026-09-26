الإمارات .. انطلاق «جسر أحمد بن راشد الإنساني» دعماً لأهل غزة

انطلقت فعالية «جسر أحمد بن راشد الإنساني»، التي تنظمها مؤسسة «مبادرات محمد بن راشد آل مكتوم العالمية» بالتعاون مع عملية «الفارس الشهم 3»، وذلك في مركز دبي التجاري العالمي بهدف تجهيز أكثر من 10 ملايين وجبة غذائية دعماً للأسر والأطفال في قطاع غزة.

وتأتي الفعالية في إطار الحراك الإنساني والمجتمعي الذي تشهده دولة الإمارات، وتجسد نهجها الراسخ في مد يد العون إلى المحتاجين، وترسيخ قيم التضامن والتكافل والعطاء.

وشهدت الفعالية مشاركة أفراد من المجتمع ومتطوعين ومحبي المغفور له الشيخ أحمد بن راشد، طيب الله ثراه، الذين اجتمعوا للمساهمة في تجهيز المساعدات الغذائية، في مشهد يعكس تفاعل المجتمع مع المبادرات الإنسانية، ويترجم مشاعر الوفاء إلى عمل ميداني يصل أثره إلى المستفيدين.

ويهدف «الجسر» إلى حشد الجهود المجتمعية وتوحيد الطاقات في عملية واسعة لتجهيز الوجبات والمساعدات الغذائية، تمهيداً لإيصالها إلى الأسر والأطفال الأكثر احتياجاً في غزة.

وتحمل الفعالية دلالة إنسانية خاصة، إذ تربط بين قيم الوفاء والعطاء والعمل المجتمعي، وتؤكد أن المبادرات الإنسانية قادرة على تحويل مشاعر التضامن إلى مساعدات ملموسة تخفف من معاناة المتضررين، خاصة الأطفال والأسر التي تواجه ظروفاً إنسانية صعبة.