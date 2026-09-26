عمر العلماء: الإمارات أرست نموذجاً متفرداً في الشراكات المعرفية

أكد معالي عمر سلطان العلماء، وزير دولة للذكاء الاصطناعي والاقتصاد الرقمي وتطبيقات العمل عن بعد، أن دولة الإمارات بقيادة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، وتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، أرست نموذجاً متفرداً في تعزيز الشراكات المعرفية مع حكومات الدول الشقيقة والصديقة، محورها بناء القدرات والمواهب وتعزيز جاهزية الجيل الجديد للمستقبل.

وقال معالي العلماء: إن إطلاق مبادرة «مليون خبير لبناني في الذكاء الاصطناعي»، خلال لقاء سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، دولة الدكتور نواف سلام، رئيس الحكومة في الجمهورية اللبنانية، يعكس المستوى المتقدم للعلاقات بين الإمارات ولبنان، ويترجم سعيهما المشترك لتوسيع مجالات التعاون في بناء القدرات وتأهيل المواهب الممكنة بأدوات ومهارات المستقبل، بما يعزز دورها في صناعة الغد وإحداث التغيير الإيجابي في المجتمع.