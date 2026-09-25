بحث تطوير شبكات قطارات الاتحاد في الفجيرة

بحث المهندس محمد سيف الأفخم، مدير عام بلدية الفجيرة، خطط تطوير شبكات قطارات الاتحاد في إمارة الفجيرة بما يدعم متطلبات المرحلة الراهنة ويواكب التوجهات المستقبلية للإمارة، مؤكداً أن المشروع يشكل أحد أهم المشاريع الاستراتيجية الهادفة إلى تعزيز منظومة النقل الحديثة وترسيخ مكانة الفجيرة مركزاً محورياً للخدمات اللوجستية والتجارية على مستوى الدولة.

جاء ذلك خلال اجتماع تنسيقي عقدته بلدية الفجيرة مع ممثلي قطارات الاتحاد، تم خلاله استعراض الخطط التطويرية المستقبلية لمسار القطار، ومناقشة مستجدات المرحلة الثانية من مشروع السكك الحديدية، إلى جانب بحث آليات التعاون والتنسيق المشترك بشأن المسارات والمناطق المرتبطة بالمشروع داخل الإمارة.

وتناول الاجتماع أهمية تحقيق التكامل بين شبكة السكك الحديدية والخطط العمرانية ومشروعات البنية التحتية التي تنفذها الإمارة، بما يسهم في رفع كفاءة منظومة النقل وتسهيل حركة الركاب والبضائع، وتعزيز الربط بين المناطق السكنية والحيوية والمراكز الاقتصادية والتجارية والموانئ والمناطق اللوجستية، بما يواكب متطلبات النمو والتنمية المستدامة.

وأكد الأفخم أن بلدية الفجيرة حريصة على تعزيز الشراكة والتنسيق مع مختلف الجهات المعنية لضمان تنفيذ المشروع وفق أعلى المعايير، وبما يحقق الاستفادة القصوى من شبكة النقل الوطنية التي تشكل رافداً مهماً لدعم التنمية الاقتصادية والعمرانية في الإمارة.

وقال إن الاجتماع شهد مناقشة سبل تطوير وتوسعة شبكات قطارات الاتحاد في الفجيرة بما يخدم الاحتياجات الحالية للإمارة، ويدعم متطلبات المرحلة الراهنة، إلى جانب تعزيز جاهزية البنية التحتية لمواكبة الخطط التنموية المستقبلية، لافتاً إلى أن المشروع يمثل استثماراً استراتيجياً طويل الأمد سيسهم في دعم النمو الاقتصادي وتحفيز الاستثمارات النوعية، وخلق فرص جديدة في القطاعات التجارية والسياحية واللوجستية.