«رأس الخيمة للمواصلات» تضاعف مركبات أجرة أصحاب الهمم

واصلت هيئة رأس الخيمة للمواصلات تطوير منظومة النقل الشامل في الإمارة، عبر توسيع الخدمات المخصصة لأصحاب الهمم وكبار المواطنين، حيث ضاعفت أسطول مركبات الأجرة المخصصة لهم من مركبتين إلى أربع مركبات، بما يوسع نطاق الاستفادة من الخدمة ويوفر خيارات تنقل أكثر ملاءمة وراحة.

وتأتي الخطوة في إطار توجه الهيئة نحو بناء خدمات نقل تستجيب لاحتياجات مختلف فئات المجتمع، من خلال تطوير المركبات والتجهيزات المخصصة، ورفع جاهزية الكوادر العاملة، بما يعزز معايير السلامة والراحة وسهولة الوصول خلال الرحلات.

وتتميز مركبات أجرة أصحاب الهمم بتجهيزات خاصة تراعي احتياجات مستخدمي الكراسي المتحركة، تشمل مصعداً مخصصاً للصعود والنزول، وآليات آمنة لتثبيت الكراسي المتحركة أثناء الرحلة، إلى جانب كاميرات ذكية تدعم منظومة السلامة ومتابعة الرحلات.

ولا تقتصر عملية تطوير الخدمة على تجهيز المركبات، إذ يخضع السائقون العاملون عليها لدورات تدريبية متخصصة في التعامل مع أصحاب الهمم، بما يعزز قدرتهم على تقديم الخدمة وفق احتياجات المستفيدين، ويرفع مستوى الكفاءة في التعامل أثناء عمليات الصعود والنزول وخلال الرحلة.

وأكد محمد هاشم إسماعيل، مدير إدارة تراخيص النقل والرقابة في هيئة رأس الخيمة للمواصلات، أن مضاعفة أسطول مركبات أجرة أصحاب الهمم تمثل خطوة إضافية نحو تعزيز منظومة النقل الشامل وتوسيع نطاق الخدمات المخصصة لهذه الفئة.

وأشار إلى أن الهيئة تواصل تطوير التجهيزات والخدمات المساندة، إلى جانب رفع جاهزية السائقين، بما يضمن توفير خدمة آمنة وموثوقة ومريحة تراعي احتياجات أصحاب الهمم، وتمنحهم خيارات تنقل أكثر ملاءمة.

وأضاف: «تتكامل خدمة أجرة أصحاب الهمم مع خدمات النقل العام التي توفرها الهيئة، في إطار منظومة تستهدف تسهيل التنقل والوصول إلى وسائل النقل لمختلف شرائح المجتمع، حيث جرى تجهيز جميع الحافلات العامة في الإمارة بما يراعي احتياجات أصحاب الهمم، ويسهل استخدامهم لخدمات النقل العام، بما يعزز تكامل الخدمات بين مركبات الأجرة والحافلات».

وأوضح إسماعيل أن الهيئة توفر لأصحاب الهمم التنقل مجاناً عبر حافلات النقل العام الداخلي باستخدام بطاقة صقر الذهبية المخصصة لهم، فيما يحصل كبار المواطنين على خصم 50 % على خدمات النقل العام الداخلي بالحافلات.