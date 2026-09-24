بدء خصم 4 نقاط مرورية للملتزمين بـ «يوم بلا حوادث»

بدأت وزارة الداخلية، اليوم (الخميس)، وبالتنسيق مع جميع القيادات الشرطية بالدولة، تنفيذ إجراءات خصم النقاط المرورية الـ4 من السجلات المرورية للملتزمين بتطبيق الاشتراطات الخاصة بمبادرة «يوم بلا حوادث»، التي نفذتها الوزارة مع انطلاق أول العام الدراسي الجديد، والتي صادفت يوم 31 أغسطس الماضي، أول أيام العام الدراسي الجديد.

وتسلم الملتزمون اليوم رسالة نصية على هواتفهم المتحركة تثمن مشاركتهم في حملة «يوم بلا حوادث» وتبلغهم بأنه تم خصم 4 نقاط مرورية من رصيد المخالفات، حيث تم تطبيق عملية الخصم فوراً على الملتزمين، وذلك من خلال النظام الإلكتروني، ومن دون حاجة الملتزمين إلى مراجعة إدارات المرور والدوريات على مستوى الدولة.

وأكدت وزارة الداخلية، أن إجراءات خصم النقاط المرورية الـ4 ضمن مبادرة «يوم بلا حوادث»، تشمل المسجلين عبر موقعها الإلكتروني الخاص بالمبادرة، الذين نجحوا في تحقيق اشتراطات المبادرة.