أحمد بن راشد.. حضور لا يغيب وإرث لا ينسى

ارتبط اسم المغفور له، بإذن الله تعالى، الفريق أول الشيخ أحمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الشرطة والأمن العام في إمارة دبي سابقاً، ورئيس مجموعة أ.ر.م. القابضة ورئيس نادي الوصل الرياضي، بمراحل مهمة من مسيرة العمل الوطني والرياضي في دولة الإمارات، إذ امتدت مسيرته على مدى عقود بين المسؤولية العسكرية والأمنية، والعمل المؤسسي، ودعم الحركة الرياضية، ورعاية المواهب، إلى جانب حضوره في ميادين الخير والعطاء والمبادرات الإنسانية، وعُرف عنه تواضعه وقربه من الناس، وحرصه على فعل الخير ودعم المبادرات التي تخدم المجتمع، ليشكل الجانب الإنساني امتداداً طبيعياً لمسيرته في العمل العام.

والمغفور له هو الابن الرابع والأصغر للمغفور له، بإذن الله تعالى، الشيخ راشد بن سعيد آل مكتوم، طيب الله ثراه، مؤسس دبي الحديثة، والشقيق الأصغر لصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله.

تلقى المغفور له تعليمه العسكري في الأكاديمية العسكرية الملكية البريطانية «ساندهيرست»، قبل أن يعود إلى دبي وينضم إلى قاعدة المنطقة الوسطى العسكرية، حيث تدرج في المسؤوليات إلى أن تولى قيادتها، وشهدت القاعدة خلال فترة قيادته تطوراً، عزز مكانتها ودورها ضمن منظومة العمل العسكري في الدولة.

وشكلت المسؤولية الوطنية والعسكرية والأمنية محوراً رئيسياً في مسيرة المغفور له، الذي ارتبط اسمه بخدمة الوطن وتطوير المؤسسات وتعزيز قدراتها، قبل أن ينتقل إلى مرحلة أخرى من العمل الأمني من خلال توليه منصب نائب رئيس الشرطة والأمن العام في إمارة دبي. وجاءت هذه المسؤوليات امتداداً لتجربة طويلة في العمل العام، ارتكزت على خدمة الوطن ودعم المؤسسات، وترسيخ دعائم الأمن والاستقرار، وهي قيم ظلت حاضرة في مختلف المحطات التي مر بها خلال مسيرته.

وبالتوازي مع عمله الوطني ارتبط اسم المغفور له بالحركة الرياضية في دبي والإمارات، وكان نادي الوصل أحد أبرز العناوين في هذه المسيرة، وبدأت علاقته بالنادي منذ مراحله الأولى عندما كان يعرف باسم «الزمالك»، حيث ارتبط به لاعباً ثم قائداً وداعماً، قبل أن يتولى رئاسته ويشكل أول مجلس إدارة للنادي عام 1962.

ومنذ ذلك الوقت أصبح المغفور له أحد أبرز الأسماء المرتبطة بتاريخ النادي، واستمرت رئاسته ودعمه لمسيرته على مدى عقود، فيما تطورت مؤسسة الوصل واتسعت قاعدة جماهيرها، وأصبح النادي حاضراً في مختلف الألعاب الرياضية إلى جانب كرة القدم.

ولم ينظر المغفور له إلى الرياضة باعتبارها منافسة فحسب، وإنما باعتبارها مجالاً لبناء الإنسان، واكتشاف المواهب وإتاحة الفرص أمام الشباب، ومن هذا المنطلق امتد دعمه إلى مجموعة واسعة من الرياضات، وأسهم في توفير بيئة تساعد الرياضيين على تطوير قدراتهم وتحقيق طموحاتهم، وهو ما انعكس في مسيرة نادي الوصل واتساع مشاركاته الرياضية، وفي الحضور الذي اكتسبه النادي محلياً، وعلى مستوى المنطقة.

وامتدت اهتماماته الرياضية إلى الفروسية وسباقات الخيل، التي حظيت بمكانة خاصة في مسيرته، ففي أوائل تسعينيات القرن الماضي أنشأ المغفور له مضمار جبل علي، في خطوة أسهمت في دعم وتطوير سباقات الخيل في دولة الإمارات، كما أطلق مركز العاديات ومركز دبي لسباق الخيل، دعماً لهذه الصناعة، وتعزيزاً للبنية المرتبطة بها، بما في ذلك التدريب والإنتاج والمنافسات.

وكان حضور المغفور له في سباقات الخيل سابقاً لتلك المرحلة، إذ حقق حصانه «وصل» الفوز في بطولة الجائزة الأيرلندية «جينيسس 2000» عام 1982، في محطة مبكرة، عكست اهتمامه بهذه الرياضة وارتباطه بها.

ولم يقتصر اهتمامه على رياضات الفروسية، بل امتد إلى الرياضات البحرية، حيث كان من المشاركين الرئيسيين في تأسيس نادي دبي البحري الدولي، وتولى رئاسته عند انطلاقه عام 1988، ليكون النادي من أوائل المؤسسات المتخصصة في هذا المجال في المنطقة، كما ارتبطت تلك المرحلة ببدايات تأسيس فريق «الفيكتوري تيم» عام 1989.

وإلى جانب المسؤوليات والمناصب والمحطات الرياضية ارتبطت سيرة المغفور له بالجانب الإنساني، إذ عُرف بتواضعه وحبه للخير وحرصه على مساندة المبادرات الإنسانية والخيرية، وكان هذا الجانب جزءاً من حضوره في المجتمع، حيث امتد اهتمامه إلى دعم الأعمال والمبادرات التي تستهدف خدمة الناس ومساندة الفئات المحتاجة، في صورة عكست قناعة بأن المسؤولية لا تتوقف عند حدود المنصب، وإنما تمتد إلى المجتمع والإنسان.

كما شكل دعمه للشباب والرياضيين صورة أخرى من صور العطاء، من خلال حرصه على إتاحة الفرصة أمام أصحاب المواهب، وتشجيعهم على الاستمرار والتطور، وهو ما جعله حاضراً في ذاكرة أجيال من الرياضيين وجماهير نادي الوصل. ومع مرور السنوات تحول ارتباطه بالنادي إلى جزء من هوية «الإمبراطور» وتاريخه، بعدما رافق النادي منذ بداياته الأولى، وأسهم في مراحل مهمة من نموه وتطوره.

وتجمع مسيرة المغفور له، بإذن الله تعالى، الفريق أول الشيخ أحمد بن راشد آل مكتوم بين العمل الوطني والعسكري والأمني، والحضور الرياضي، والعطاء المجتمعي والإنساني، وهي مسيرة امتدت لعقود، وشهدت محطات متعددة في بناء المؤسسات وتطويرها ودعم المواهب، وبين هذه المجالات ظل مفهوم خدمة الوطن والمجتمع حاضراً في تجربته، ليبقى اسمه مرتبطاً بمرحلة مهمة من تاريخ الحركة الرياضية في دبي، وبمسيرة المؤسسات.