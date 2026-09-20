الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة في الإمارات غداً

توقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون الطقس غدا صحوا إلى غائم جزئيا وتظهر السحب شرقاً قد تكون ركامية بعد الظهر، يصبح رطبا ليلاً وصباح الثلاثاء على بعض المناطق الساحلية والداخلية مع فرصة تشكل الضباب أو الضباب الخفيف، والرياح خفيفة إلى معتدلة السرعة.

الرياح: جنوبية شرقية إلى شمالية شرقية / 10 إلى 20 تصل إلى 30 كم/س.الخليج العربي: خفيف الموج.

فيما سيحدث المد الأول عند الساعة 20:17 والمد الثاني 12:32الجزرالأول عند الساعة 03:56

بحر عمان: خفيف الموج.فيما سيحدث المد الأول عند الساعه 06:57 والمد الثاني 17:35

الجزر الأول عند الساعة 12:54 والجزر الثاني عند الساعة 00:16

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة ونسب الرطوبة العظمى والصغرى

المدينة الحرارة العظمى الحرارة الصغرى الرطوبة العظمى الرطوبة الصغرى

أبو ظبي 44 28 85 40

دبي 43 29 85 30

الشارقة 43 27 85 20

عجمان 42 29 85 30

أم القيوين 39 29 75 35

رأس الخيمة 39 25 80 35

الفجيرة 35 29 80 45

العـين 43 30 65 20

ليوا 46 27 85 25

الرويس 39 31 85 30

السلع 43 29 80 30

دلـمـا 36 30 80 25

طنب الكبرى / الصغرى 35 31 80 40

أبو موسى 38 32 80 40