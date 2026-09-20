الفجيرة تستكشف حلول الذكاء الاصطناعي للمنظومة الحكومية

بحث الشيخ المهندس محمد بن حمد بن سيف الشرقي، مدير عام حكومة الفجيرة الرقمية، فرص الاستفادة من التجارب العالمية في التحول الرقمي والذكاء الاصطناعي لتطوير العمل الحكومي وتعزيز كفاءة الخدمات المقدمة للمتعاملين، وذلك خلال زيارة إلى مختبرات شركة «SAP» في مدينة ميونيخ الألمانية.

واطلع خلال الزيارة على أحدث الحلول التقنية والتطبيقات العملية في مجالات التحول الرقمي الحكومي والذكاء الاصطناعي والحوسبة السحابية، واستكشاف فرص توظيفها في دعم مسيرة التطوير الرقمي والخدمات الحكومية في إمارة الفجيرة.

كما التقى الشيخ المهندس محمد بن حمد بن سيف الشرقي، الدكتور المهندس ألكسندر براون، نائب الرئيس التنفيذي للرقمنة وأنظمة تقنية المعلومات ورئيس تقنية المعلومات في جامعة ميونيخ التقنية (TUM)، والدكتور توبياس مولر، مسؤول التعاون بين الجامعة والقطاع الصناعي، حيث جرى استعراض تجربة الجامعة في الرقمنة وإدارة أنظمة تقنية المعلومات.

وشهدت الزيارة عقد سلسلة من الاجتماعات واللقاءات مع قيادات وخبراء شركة «SAP»، تناولت التوجهات العالمية في التحول الرقمي الحكومي، واستراتيجية الشركة للقطاع الحكومي، وخارطة طريق الابتكار.

وأكد الشيخ المهندس محمد بن حمد بن سيف الشرقي أن تسريع التحول الرقمي وتبني التقنيات الحديثة يمثلان ركيزة أساسية في تطوير العمل الحكومي والارتقاء بجودة الخدمات، مشيراً إلى حرص حكومة الفجيرة الرقمية على الاستفادة من أفضل الممارسات العالمية لبناء منظومة حكومية متكاملة ترتكز على البيانات والابتكار.