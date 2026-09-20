راشد بن محمد.. عطاء أصيل وأثر يبقى في ميادين الخير

شكل العطاء وحب الخير جانباً أصيلاً في مسيرة المغفور له، الشيخ راشد بن محمد بن راشد آل مكتوم، طيب الله ثراه، إذ نشأ في كنف أسرة جعلت العطاء قيمة راسخة، وخدمة الإنسان مسؤولية، ومد يد العون للمحتاج نهجاً يتجاوز حدود المكان، فتشرب منذ سنواته الأولى معاني البذل والتكافل والإحساس بالآخرين، في مدرسة إنسانية ارتبطت بمبادرات ومواقف امتد أثرها من الإمارات إلى مناطق مختلفة من العالم.

ومع صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، لم يكن العمل الخيري فعلاً موسمياً أو مرتبطاً بمناسبة، بل ثقافة تقوم على تحويل القدرة على المساعدة إلى مسؤولية تجاه الآخرين، والنظر إلى العطاء باعتباره وسيلة لصناعة أثر مستدام في حياة الإنسان، وفي هذه البيئة تشكل جانب مهم من شخصية الشيخ راشد بن محمد طيب الله ثراه، فكان قريباً من ميادين الخير، حريصاً على دعم المبادرات الإنسانية والمشاركة فيها، وعلى أن يكون حضوره فيها جزءاً من رسالتها وأثرها.

وعرف الشيخ راشد بن محمد آل مكتوم طيب الله ثراه بحبه لفعل الخير واهتمامه بالأعمال الإنسانية والخيرية، ولم ينحصر عطاؤه في جانب واحد، بل امتد عبر مساهمات ومشاركات مختلفة، حملت في جوهرها الاهتمام بالفئات الأقل حظاً، ودعم الجهود التي تخفف معاناة المحتاجين وتفتح أمامهم أبواباً لحياة أفضل.

حضور ومساهمة

وكانت المشاركة الشخصية إحدى السمات البارزة في هذا الجانب من مسيرته، فلم يكتفِ بدعم المبادرات، وإنما حرص على الحضور والمساهمة في توسيع دائرة المشاركين فيها، انطلاقاً من مفهوم يجعل العمل الخيري مسؤولية مجتمعية تتكامل فيها جهود الأفراد والمؤسسات وقطاعات الأعمال.

وتجلى ذلك بوضوح في اهتمامه بمبادرة «دبي العطاء»، التي وجد في أهدافها الإنسانية امتداداً لقيم آمن بها، خصوصاً أنها اتخذت من التعليم طريقاً لمساعدة الأطفال في المجتمعات الأقل حظاً، ومنحهم فرصة لبناء مستقبل مختلف، بما يجعل العطاء بداية لتغيير طويل الأمد وليس مجرد استجابة لحاجة آنية.

ولم يقتصر دور الشيخ راشد بن محمد تجاه المبادرة على المساندة، بل قاد حملة لتشجيع قطاع تجارة التجزئة في دبي على دعم «دبي العطاء»، واجتمع بممثلي القطاع لحشد مساهماتهم، مؤكداً أهمية مشاركتهم في إحداث تغيير في حياة الأطفال الذين حرموا من فرص التعليم الأساسي.

روح المشاركة

وسرعان ما انعكس ذلك الحضور إلى استجابة عملية، إذ شهد اللقاء تقديم تبرعات بملايين الدراهم لتتحول الدعوة إلى العطاء إلى مساهمات مباشرة تدعم الأهداف الإنسانية للمبادرة، وتكشف هذه المحطة جانباً يتجاوز قيمة التبرعات نفسها، يتمثل في حرص الشيخ راشد على استنهاض روح المشاركة لدى الآخرين وتوسيع قاعدة المساهمين في العمل الإنساني، بحيث يصبح الخير جهداً مجتمعياً تتضاعف نتائجه كلما اتسعت دائرة المشاركين فيه.

وامتد هذا النهج إلى واحد من أبرز المجالات التي ارتبط بها الشيخ راشد بن محمد، وهو الرياضة، فلم تبقَ المنافسات والبطولات في محيطها الرياضي وحده، بل تحولت في بعض المحطات إلى مساحة لخدمة أهداف إنسانية ونشر ثقافة البذل والمشاركة.

جسر للخير

وبرز ذلك عندما حملت بطولة راشد بن محمد الرمضانية لكرة القدم شعار «متعة العطاء»، وربطت رسالتها بحملة «دبي العطاء»، لتجمع بين التنافس الرياضي والعمل الإنساني، وتوظف حضور الرياضة وجماهيريتها في دعم قضية تتجاوز حدود الملاعب إلى حياة أطفال يحتاجون إلى فرصة في التعليم.

وكان في هذا الربط معنى يتجاوز المناسبة نفسها، فالرياضة بما تحمله من قيم المشاركة والتنافس والتكاتف، أصبحت جسراً إلى الخير، ومساحة يمكن من خلالها توجيه اهتمام المجتمع نحو احتياجات الآخرين، وهو ما أضفى بعداً إنسانياً على نشاط رياضي ارتبط باسم الشيخ راشد.

كان حب الخير حاضراً في شخصية الشيخ راشد بن محمد بوصفه قيمة تتجاوز حدود المبادرات المنظمة إلى معنى أوسع للعطاء والمسؤولية تجاه الآخرين، فاهتمامه بالعمل الإنساني عكس حرصاً على أن يكون لما يقدمه أثر في حياة الناس، وأن تمتد يد العون إلى من هم في حاجة إليها، ومن هذا المنطلق، تعددت إسهاماته الخيرية ومشاركاته الإنسانية، وظل قريباً من المبادرات التي تستهدف الفئات الأقل حظاً، مؤمناً بأن قيمة العطاء لا تتوقف عند حجمه، وإنما بما يحدثه من فرق حقيقي ومستدام في حياة الإنسان.