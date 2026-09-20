ميثاء الرميثي.. التراث الإماراتي بلغة معاصرة

قدمت المخرجة والمصورة الإماراتية ميثاء عبدالله الرميثي إلى منصات المحتوى الرقمي حكايات بدأت من تفاصيل التراث الإماراتي، قبل أن تتسع تجربتها من التصوير إلى الإخراج والسرد البصري وصناعة محتوى ثقافي يعيد تقديم الهوية المحلية بلغة معاصرة قريبة من الأجيال الجديدة.

تم تكريم الرميثي في منتدى الإعلام العربي بصفتها صانعة محتوى، في محطة تعكس الحضور المتنامي للمحتوى الثقافي الإماراتي في المشهد الرقمي، وتبرز قدرة جيل جديد من المبدعين على توظيف أدوات الصورة والمنصات الحديثة في حفظ الموروث ونقله إلى الجمهور بأساليب تتجاوز القوالب التقليدية.

وبدأت علاقة الرميثي بالصورة من بوابة التراث الإماراتي، إذ كانت تفاصيل الموروث والحرف والبيئة المحلية من بين أولى القصص التي اختارت توثيقها بعدستها. وشكلت تلك البدايات الأساس لعلاقتها بالسرد البصري، قبل أن تتطور تجربتها تدريجياً، منتقلة من التصوير إلى الإخراج وصناعة المحتوى الرقمي.

محتوى متنوع

وعبر منصاتها الرقمية، قدمت الرميثي محتوى متنوعاً يجمع بين الثقافة والتراث والهوية الإماراتية، مستفيدة من لغة الصورة في تناول موضوعات ترتبط بالموروث المحلي ضمن معالجة بصرية حديثة.

وتسعى من خلال هذا النهج إلى جعل الثقافة أقرب إلى الجمهور، ولا سيما الجيل الجديد، الذي أصبحت المنصات الرقمية جزءاً رئيساً من مصادر معرفته وتفاعله مع المحتوى.

وشكلت مشاركتها في برنامج «صُنّاع المحتوى الثقافي» امتداداً لهذه الرحلة الإبداعية، كما أتاحت لها فرصة العودة إلى الجذور التي انطلق منها شغفها بالصورة، ولكن برؤية وأدوات جديدة.

وتسهم هذه التجربة في تطوير أساليب تقديم الموروث الإماراتي وإعادة سرد قصصه بما يتناسب مع لغة المنصات الحديثة ومتطلبات جمهورها.

ورأت الرميثي أن صناعة المحتوى الثقافي لا تقتصر على استعادة الماضي أو توثيقه، بل تحمل مسؤولية إبقاء الهوية حاضرة ومتجددة في ذاكرة الأجيال، مؤكدة أن الأدوات الحديثة قادرة على منح القصص التراثية مساحة جديدة للوصول والتأثير، عبر تقديمها بأساليب بصرية أكثر قرباً من اهتمامات الجمهور المعاصر.

وقالت الرميثي: «بدأت رحلتي مع الصورة من التراث، واليوم أواصلها من خلال صناعة المحتوى الثقافي؛ لأروي قصص هويتنا الإماراتية بلغة بصرية معاصرة، تحفظ أصالتها وتقرّبها من الجيل الجديد. فالثقافة بالنسبة لي ليست شيئاً من الماضي، بل قصة مستمرة نحن مسؤولون عن روايتها بطريقتنا».

ويأتي تكريم الرميثي في منتدى الإعلام العربي ليسلط الضوء على تجربة إماراتية اختارت أن تجعل من الصورة جسراً بين الموروث والمنصات الجديدة، وأن تقدم التراث لا بوصفه مادة محفوظة في الذاكرة فحسب، بل باعتباره حكاية حية قابلة لإعادة الاكتشاف وإعادة السرد بأدوات كل جيل.

وتنسجم هذه التجربة مع تنامي دور صناع المحتوى الإماراتيين في تقديم الإرث المحلي إلى الجمهور بأساليب رقمية مبتكرة، إذ أظهرت تجارب إعلامية وثقافية حديثة أن الصورة والمنصات الرقمية أصبحتا من أبرز الأدوات القادرة على تقريب الحرف والعادات والقصص المحلية من جمهور أوسع.