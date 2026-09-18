تطوير منصة «تم» بالذكاء الاصطناعي

أكدت عائشة المرزوقي، المدير التنفيذي لقطاع تجربة المتعاملين وتطوير منصة «تم» بدائرة التمكين الحكومي في أبوظبي، أن الذكاء الاصطناعي أصبح عنصراً أساسياً في إعادة تصميم الخدمات الحكومية، وتحويل رحلة المتعامل من مجموعة طويلة من الإجراءات إلى تجربة أكثر تكاملاً وسرعة.

وأوضحت أن تجديد مركبة يمثل مثالاً واضحاً على هذا التحول، مشيرة إلى أن المتعامل كان يمر في السابق بعدد من المراحل والخدمات المختلفة لإنجاز عملية التجديد، من بينها سداد المخالفات واختيار التأمين واستكمال الإجراءات المرتبطة بالمركبة، حيث كان يحتاج إلى التعامل مع أكثر من 12 خدمة وإجراء للوصول إلى النتيجة النهائية.

وقالت إن توظيف الذكاء الاصطناعي عبر منصة «تم» يتيح للمتعامل اليوم بدء الرحلة بطريقة أكثر بساطة، إذ يمكنه التوجه إلى الخدمة وإبلاغ النظام بأنه يرغب في تجديد مركبته، ليقوم الذكاء الاصطناعي بالتعرف إلى المركبة المرتبطة بالمتعامل واقتراحها له، ومن ثم الانتقال إلى بقية الإجراءات المطلوبة.

وأشارت إلى أن النظام يستطيع تحديد المركبة المعنية، وإظهار المخالفات المسجلة عليها، ثم الانتقال إلى قائمة خيارات التأمين لاختيار إحدى شركات التامين المناسبة، وصولاً إلى إنجاز عملية التجديد خلال وقت قياسي.