3494 حادثاً للدراجات النارية خلال 4 أعوام

أشار تقرير إحصائي صادر عن وزارة الداخلية إلى أن السنوات الأخيرة شهدت تسجيل الدراجات النارية سواء المستخدمة في توصيل الطلبات أو الدراجات الشخصية، آلاف الحوادث المرورية على طرق الدولة، حيث بلغ إجمالي حوادث الدراجات النارية خلال الفترة من 2022 إلى 2025 نحو 3494 حادثاً مرورياً.

وتظهر الأرقام اتجاهاً تصاعدياً في عدد الحوادث خلال السنوات الأربع الماضية، حيث سُجل 605 حوادث دراجات نارية في عام 2022، وارتفع العدد إلى 783 حادثاً في عام 2023، ثم إلى 882 حادثاً خلال عام 2024، قبل أن يصل إلى 1224 حادثاً في عام 2025، وهو الرقم الأعلى خلال السنوات الأربع الأخيرة.

ويرجع وقوع حوادث الدراجات النارية إلى عدد من الأسباب الرئيسية المرتبطة بسلوكيات القيادة ومدى الالتزام بقواعد وأنظمة المرور، بما فيها السرعة الزائدة، وعدم ترك مسافة أمان كافية بين المركبات، والتجاوز الخاطئ، إلى جانب عدم الانتباه أثناء القيادة، وعدم التقيد بالإشارات والعلامات المرورية.

كما تسهم بعض الممارسات غير الآمنة في زيادة مخاطر الحوادث، مثل القيادة المتهورة أو استخدام الدراجة في ظروف لا تتناسب مع متطلبات السلامة المرورية.

وتولي إدارات المرور والدوريات على مستوى دولة الإمارات اهتماماً كبيراً بمعالجة هذه الظاهرة من خلال تنفيذ برامج توعوية ومبادرات تثقيفية مستمرة تستهدف مختلف فئات مستخدمي الطريق، وفي مقدمتهم سائقو الدراجات النارية.