منع إشعال الفحم على شاطئ الفلامنجو برأس الخيمة

منعت دائرة الخدمات العامة في رأس الخيمة إشعال الفحم أو ممارسة الشواء على شاطئ الفلامنجو، في خطوة تستهدف الحفاظ على المظهر الحضاري للشاطئ، وتعزيز السلامة العامة، والحد من الممارسات التي تؤثر في نظافته وجودة بيئته.

وجاء القرار بعد ما شهدته رمال الشاطئ خلال الأعوام الماضية من انتشار بقايا الفحم التي كان بعض مرتادي الشاطئ يتخلصون منها بدفنها في الرمال عقب الانتهاء من الشواء، الأمر الذي انعكس على المظهر الجمالي للموقع.

ويتزامن القرار مع ما ترصده خدمة «راقب» من مخالفات بيئية في المواقع العامة، حيث أظهرت بيانات الخدمة تصدر مخالفة إشعال النيران أو ممارسة الشواء مباشرة على المسطحات الثابتة أو المتحركة، من دون استخدام أدوات الشواء أو في غير الأماكن المخصصة، قائمة المخالفات الأكثر تسجيلاً. وبحسب البيانات، تجاوز عدد هذه المخالفات 650 مخالفة منذ بداية العام وحتى نهاية أغسطس الماضي.