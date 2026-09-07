«كليك وسافر»… إنجاز إجراءات المسافرين خلال 12 ثانية في دبي

كشفت الإدارة العامة للهوية وشؤون الأجانب في دبي عن إطلاق خدمة «كليك وسافر»، التي تتيح لمأموري الجوازات إنجاز إجراءات دخول المسافرين ومغادرتهم عبر الأجهزة المحمولة، بما يسهم في تعزيز سرعة الإجراءات ورفع كفاءة التعامل مع المسافرين، خاصة خلال أوقات الازدحام وحالات الطوارئ.

وأوضحت أن الخدمة تعتمد على تقنيات البصمات الحيوية والتعرف إلى الوجه، وقراءة جوازات السفر إلكترونياً، إلى جانب التدقيق الآلي المسبق والوصول الفوري إلى المعلومات عبر شبكة اتصال آمنة، بما يتيح إنجاز معاملة المسافر خلال نحو 12 إلى 15 ثانية.

وسجلت الخدمة خلال مرحلتها التجريبية إنجاز إجراءات 31 ألفاً و373 مسافراً، وذلك منذ الإطلاق التجريبي للخدمة في مايو الماضي وحتى نهاية أغسطس، في إطار اختبار كفاءتها وتوسيع نطاق استخدامها في مختلف مباني مطارات دبي.

وتوفر «كليك وسافر» خدمة متنقلة تتيح لمأموري الجوازات إنجاز إجراءات المسافرين في صالات المطار، بما يمنح فرق العمل مرونة أكبر في التعامل مع حركة المسافرين وتنظيم التدفقات في أوقات الذروة.

ومر المشروع بعدد من مراحل التطوير، بدأت بالمرحلة التجريبية الأولى في أكتوبر 2025، حيث تم تفعيل الخدمة للمسافرين في مبنى المسافرين رقم (3) بمطار دبي الدولي، قبل أن تتوسع في مرحلتها التجريبية الثانية في مايو 2026 لتشمل جميع فئات المسافرين في مختلف مباني مطارات دبي.

وأعلنت «إقامة دبي» إطلاق الخدمة رسمياً اعتباراً من اليوم 7 سبتمبر 2026، لتشمل المواطنين والمقيمين ومواطني دول مجلس التعاون الخليجي والزوار، في خطوة تعزز توجه دبي نحو توظيف الحلول الذكية والتقنيات الحديثة لتطوير تجربة السفر وتسهيل إجراءات المسافرين.