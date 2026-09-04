شرطة الفجيرة تحقق الصدارة في بيئة العمل المستقبلية 2025

أكد اللواء محمد أحمد بن غانم الكعبي، القائد العام لشرطة الفجيرة، أن حصول القيادة العامة لشرطة الفجيرة على المركز الأول في جائزة بيئة العمل المستقبلية لعام 2025 على مستوى القيادات الشرطية، إنجاز يأتي ثمرة للدعم المستمر من القيادة الرشيدة، وللجهود المخلصة التي يبذلها منتسبو شرطة الفجيرة في مختلف مواقع العمل، مشيراً إلى أن التميز في بيئة العمل يمثل ركيزة أساسية لتحقيق الريادة المؤسسية واستدامة الأداء.

وجاء تكريم القيادة العامة لشرطة الفجيرة من قبل اللواء سالم علي مبارك الشامسي، وكيل وزارة الداخلية بالإنابة، خلال حفل أقيم بحضور القيادات الشرطية والمسؤولين، في إطار جهود وزارة الداخلية الرامية إلى دعم التميز المؤسسي وتعزيز بيئات العمل المحفزة وتمكين الكفاءات الوطنية.

وقال الكعبي لـ«البيان»: «نفخر بحصول القيادة العامة لشرطة الفجيرة على المركز الأول في جائزة بيئة العمل المستقبلية لعام 2025، وهو إنجاز يجسد نجاح جهودنا في توفير بيئة عمل آمنة ومحفزة، تدعم الإبداع والابتكار وتمكّن الكفاءات من تحقيق أفضل مستويات الأداء. كما يؤكد التزامنا الراسخ بمواصلة تطوير بيئة العمل المؤسسية وفق أفضل الممارسات العالمية، بما ينعكس إيجاباً على جودة الخدمات المقدمة للمجتمع».

وأضاف: «سنواصل الاستثمار في العنصر البشري باعتباره الثروة الحقيقية لأي مؤسسة، والعمل على تعزيز منظومة الابتكار المؤسسي وترسيخ ثقافة التميز والاستدامة، بما يواكب تطلعات قيادتنا الرشيدة ورؤية دولة الإمارات للمستقبل».

ويعكس هذا الإنجاز نجاح استراتيجية شرطة الفجيرة في بناء بيئة عمل مستقبلية مبتكرة ومحفزة، ترتكز على الاستثمار في رأس المال البشري وتعزيز جودة الحياة الوظيفية وتبني أفضل الممارسات المؤسسية.

ويأتي هذا التتويج امتداداً لمسيرة حافلة بالجوائز والإنجازات التي حققتها القيادة العامة لشرطة الفجيرة على المستويات المحلية والإقليمية والعالمية، حيث حصدت خلال السنوات الماضية جوائز وتصنيفات عدة مرموقة، من أبرزها الحصول على تصنيف 6 نجوم ضمن برنامج الإمارات للخدمات الحكومية.

كما نجحت شرطة الفجيرة في حصد جائزة دبي للنقل المستدام في دورتها الـ9، وجائزة أفضل جهة رائدة في مجال الحكومة الذكية، والمركز الأول في الجائزة العالمية للأداء المتميز المقدمة من المنظمة العالمية لآسيا والمحيط الهادئ للجودة.