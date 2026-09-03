تنفيذاً لتوجيهات رئيس الدولة.. بعثة إماراتية تغادر إلى نيبال لإغاثة المتضررين من الفيضانات

تنفيذاً لتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله"، غادرت بعثة إغاثية إماراتية إلى جمهورية نيبال الديمقراطية الاتحادية، لتقديم الدعم الإنساني العاجل للمتضررين من الفيضانات والانهيارات الأرضية، والتي أسفرت عن وفاة وإصابة وفقدان العشرات من الأشخاص وألحقت أضراراً جسيمة.

يأتي إرسال البعثة امتداداً للجهود الإغاثية الإماراتية المتواصلة في نيبال، إذ خصصت دولة الإمارات، تنفيذاً لتوجيهات صاحب السمو رئيس الدولة، 10 ملايين دولار أمريكي لإغاثة المتضررين، كما أرسلت طائرتي مساعدات، حملت الأولى 83 طناً من المواد الغذائية ومستلزمات الإيواء المتنوعة، فيما حملت الثانية 45 طناً من المواد الإغاثية، بما في ذلك مواد غذائية أساسية ومستلزمات ومولدات كهربائية.

وتضم البعثة فريقاً من قيادة العمليات المشتركة وفريق البحث والإنقاذ من القيادة العامة لشرطة دبي ووكالة الإمارات للمساعدات الدولية، ويضم كوادر متخصصة في مجالات الإغاثة والإخلاء الطبي والإسعافات الأولية، وذلك لتعزيز جهود الاستجابة الإنسانية في المناطق المتضررة، وتقديم المساعدة الطبية العاجلة للمصابين، ودعم عمليات البحث والإنقاذ بالتنسيق مع السلطات النيبالية.

ويأتي تخصيص 10 ملايين دولار في إطار جهود دولة الإمارات لتحقيق التعافي المبكر وتعزيز الاستقرار، وتوفير المواد الأساسية والاحتياجات الضرورية لمختلف الفئات العمرية في هذه الظروف الصعبة.

وتعمل وكالة الإمارات للمساعدات الدولية، بالتعاون مع سفارة دولة الإمارات في كاتماندو، على تنسيق الجهود مع السلطات المحلية والمنظمات الدولية ذات العلاقة، لضمان وصول المساعدات الإغاثية إلى جميع الفئات المتأثرة من الرجال والنساء والأطفال، وتعزيز تضافر الجهود الإغاثية في المناطق المنكوبة.

وتأتي نيبال ضمن جهود الدعم الإنساني الإماراتي المتواصلة خلال عام 2026، حيث امتدت أيادي الخير الإماراتية إلى 16 دولة موزعة على أربع قارات، تأكيداً على النهج الإنساني الراسخ لدولة الإمارات وحرصها على الوقوف إلى جانب الشعوب المتضررة.

وتجسد هذه الجهود دور دولة الإمارات الرائد عالميا في الاستجابات الإنسانية العاجلة، انطلاقاً من التزامها ودورها الفاعل في تعزيز التضامن والتعاون والعمل الإنساني الدولي، وتقديم الدعم والمساندة للشعوب في أوقات الأزمات والكوارث.