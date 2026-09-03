الأرصاد: 34.4 درجة متوسط الحرارة في سبتمبر والخريف يبدأ فلكياً في هذا التاريخ

قال المركز الوطني للأرصاد إن شهر سبتمبر يعد الشهر الأخير من شهور الصيف، وتبدأ معه درجات الحرارة في الانخفاض خاصة أثناء الليل وخلال النصف الثاني منه، حيث يبدأ فصل الخريف فلكياً في الثالث والعشرين من هذا الشهر بتعامد الشمس على خط الإستواء ثم بعد ذلك تتجه ظاهريا جنوبا نحو مدار الجدي.

وأشار إلى أن معدل درجات الحرارة المتوقعة، لشهر سبتمبر الجاري، سيكون حول أو أعلى بقليل عن المعدل العام، موضحاً بأن المعدل المتوقع خلال شهر سبتمبر على مستوى الدولة، سيكون 33.4 درجة مئوية.

ونوه المركز بأن التوقعات لشهر سبتمبر، تشير إلى أن معدل سقوط الأمطار سيكون حول المعدل العام وبواقع 5.5 ملم، لافتاً إلى أن معدل الرطوبة النسبية في الهواء تشهد زيادة خلال هذا الشهر وتحديداً في فترة الصباح الباكر على بعض المناطق، حيث تبلغ نسبة الرطوبة العظمى 76%.

وبين أن الشهر يشهد انخفاض وتراجع في تأثير المنخفض الهند الموسمي تدريجياً، مع استمرار تأثر الدولة بامتداد منخفضات حرارية من وسط الجزيرة العربية يصاحبها رياح نشطة نسبيا مثيرة للغبار قد تؤدي إلى تدني مدى الرؤية الأفقية أحيانا.

وأفاد المركز أن الفرصة تظل مهيأة لتكون السحب الركامية المصحوبة بسقوط الأمطار خاصة على المنطقة الشرقية، وقد يمتد تأثيرها إلى بعض المناطق الداخلية من الدولة، مشيراً في الوقت نفسه بأن الرياح السائدة تكون جنوبية شرقية خلال ساعات نهاية الليل و أوقات الصباح ، تتحول إلى شمالية غربية فترة الظهيرة والمساء بتأثير دورة نسيم البر/البحر.

ولفت إلى أن نسبة الرطوبة تزداد في الهواء قليلا خلال هذا الشهر مقارنة بشهر أغسطس خاصة مع النصف الثاني منه، ويبلغ متوسط الرطوبة النسبية 50% ونتيجة لذلك تزداد فرص تكون الضباب/ الضباب الخفيف على مناطق متفرقة من الدولة.