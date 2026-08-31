موزة الكعبي.. أصغر رسامة إماراتية تحكي قصة «بين عهدين»

تشارك الرسامة الإماراتية موزة الكعبي (14 عاماً)، التي تعد من أصغر المواهب الفنية الإماراتية، في فعاليات معرض أبوظبي الدولي للصيد والفروسية 2026، من خلال عملها الفني «بين عهدين.. المؤسس والامتداد»، في مشاركة تعكس حضور الفن الإماراتي في المحافل الثقافية والتراثية، وتروي من خلال الريشة حكاية وطن ومسيرة قيادة امتدت عبر الأجيال.

ويجسد العمل الفني «بين عهدين.. المؤسس والامتداد» رؤية فنية تجمع بين التأسيس والامتداد، من خلال وجهين يختصران قصة رؤية وطنية بدأت على يد الآباء المؤسسين، واستمرت عبر أجيال حملت النهج ومضت به نحو المستقبل.

وأكدت موزة الكعبي أن مشاركتها في المعرض تأتي بهدف التعريف بأعمالها ومنتجاتها الفنية، والاستفادة من الحضور الكبير الذي يحظى به المعرض، إلى جانب مكانته الدولية والإقليمية التي جعلت منه منصة مهمة تجمع المهتمين بالصيد والفروسية والتراث والثقافة والفنون.

وأعربت عن سعادتها واعتزازها بأن تكون جزءاً من هذا الحدث، مشيدة بالدور الذي يقوم به المعرض في تعزيز مكانة الإمارات إقليمياً ودولياً، وإبراز المواهب الإماراتية وإتاحة الفرصة أمامها للتواصل مع جمهور واسع.

وتقدم الكعبي من خلال مشاركتها عبر لوحات «بين عهدين.. المؤسس والامتداد»، لوحة «عهد زايد»، التي تجمع بين صورة القائد المؤسس المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، في عمل فني يرمز إلى استمرارية النهج وتواصل مسيرة البناء والإنجاز.

كما تقدم لوحة «عهد راشد»، التي تجمع بين المغفور له الشيخ راشد بن سعيد آل مكتوم، طيب الله ثراه، وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، لتوثق من خلال الفن جانباً من مسيرة الإمارات وقياداتها.

وتعود موهبة موزة الكعبي إلى سنوات طفولتها الأولى، حيث بدأت الرسم في سن الخامسة، قبل أن تبدأ في تنمية موهبتها وتطوير مهاراتها الفنية بصورة أكبر في سن الثامنة، مؤكدة بأن دعم أسرتها، ولا سيما والدها ووالدتها، كان له دور أساسي في تشجيعها ومساندتها على مواصلة مشوارها الفني.

وتطمح الكعبي إلى مواصلة تطوير تجربتها الفنية، وأن تصبح في المستقبل «سفيرة للفن الإماراتي»، تسهم بأعمالها في تعريف العالم بالهوية الإماراتية وتراثها وقيمها، وتعكس من خلال الفن قصة وطن يستمر في البناء والإنجاز.