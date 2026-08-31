الشيخة فاطمة توجه كلمة للطلبة بمناسبة بدء العام الدراسي الجديد

وجهت سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك، "أم الإمارات"، رئيسة الاتحاد النسائي العام، رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة، الرئيسة الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية، كلمة بمناسبة بداية العام الدراسي الجديد.

وفيما يلي نص كلمة سموها بهذه المناسبة،

" أبنائي وبناتي ، مع بداية عامٍ دراسي جديد، أراكم تمضون نحو مدارسكم محمّلين بالأمل والطموح، لتبدأوا فصلًا جديدًا من رحلة العلم والمعرفة، التي بها تُبنى الأوطان ويُصنع المستقبل.

إنكم أبناء الإمارات، وثروتها الأغلى، وفي عقولكم وطموحاتكم نرى مستقبل وطنٍ آمن بكم، ووفر لكم سبل العلم والتميّز، لتكونوا قادرين على مواصلة مسيرة الآباء والأجداد، والحفاظ على قيمنا وهويتنا، والمساهمة بعلمكم وأخلاقكم وإبداعكم في رفعة وطنكم.

أبنائي وبناتي، اجعلوا من مدارسكم مساحةً للتعلّم والاكتشاف، ومن معلميكم شركاء في رحلة نجاحكم، وكونوا عونًا لزملائكم، متمسكين بقيم الاحترام والتعاون والمسؤولية، ولا تخشوا التحديات، فكل تجربة تتعلمون منها تقرّبكم خطوة من أحلامكم.

أسأل الله أن يكون عامًا مليئًا بالعلم والنجاح والإنجاز، وأن أراكم دائمًا كما عهدت أبناء الإمارات طموحكم عالٍ، وقيمكم راسخة، ووطنكم في قلوبكم ، وفقكم الله، وحفظكم ذخراً للإمارات ومستقبلها".