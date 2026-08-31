الجرس الأول يعيد الحياة إلى المدارس

انتظم الطلبة في مقاعد الدراسة مع انطلاق العام الدراسي الجديد 2026-2027، وسط جاهزية المدارس وعودة الحركة إلى الفصول والساحات، وبدء الحصص الدراسية منذ اليوم الأول.

وشهد اليوم الأول استقبالا احتفاليا للطلبة، ضمن حملة العودة إلى المدارس «بالميثاق نبلغ الآفاق»، وسط فعاليات ترحيبية وأجواء محفزة تعزز قيم الميثاق الوطني للتعليم، وتمنح الطلبة بداية إيجابية لعامهم الجديد.

كما تم تسليم الكتب المدرسية للطلبة، وتوزيع الهدايا الترحيبية عليهم، وسط أجواء احتفالية عكست فرحة العودة إلى مقاعد الدراسة.

وتضمنت فعاليات الاستقبال أنشطة ترفيهية وتفاعلية ومسابقات تحفيزية، أسهمت في كسر رهبة اليوم الأول وإضفاء أجواء من البهجة والحماس بين الطلبة.