9 آلاف معاملة رقمية لـ«طرق الشارقة» خلال إجازة الصيف

أنجزت هيئة الطرق والمواصلات في الشارقة أكثر من 9 آلاف معاملة رقمية خلال الإجازة الصيفية، في مؤشر يعكس تنامي إقبال المتعاملين على خدماتها الرقمية، وارتفاع الاعتماد على القنوات الذكية لإنجاز المعاملات بسهولة ومرونة وفي أي وقت ومن أي مكان.

وأكدت الهيئة أن منظومة خدماتها الرقمية تتيح للمتعاملين إنجاز معاملاتهم بضغطة زر، بما يسهم في اختصار الوقت والجهد، وتسريع الإجراءات، وتقديم تجربة أكثر سهولة وكفاءة تلبي احتياجات أفراد المجتمع وتواكب تطلعاتهم.

ويعكس عدد المعاملات المنجزة خلال الإجازة الصيفية نجاح توجه الهيئة نحو تعزيز التحول الرقمي وتطوير خدمات ذكية ومبتكرة، بما يدعم جودة الخدمات المقدمة ويرفع مستوى رضا المتعاملين، ويعزز سهولة الوصول إلى الخدمات دون التقيد بمكان أو وقت محدد.

وتوفر الهيئة عبر قنواتها الرقمية مجموعة من الخدمات التي تمكن المتعاملين من إنجاز احتياجاتهم إلكترونياً بخطوات ميسرة، في إطار حرصها على توظيف التقنيات الحديثة لتطوير تجربة المتعامل وتحقيق أعلى مستويات الكفاءة والسرعة في تقديم الخدمة.

وتأتي هذه الجهود انسجاماً مع مستهدفات «عام الأسرة 2026»، من خلال توفير حلول رقمية تسهم في توفير الوقت والجهد على أفراد الأسرة وتعزيز جودة حياتهم، عبر خدمات حكومية أكثر مرونة وسهولة واستجابة لاحتياجات المجتمع.

وتؤكد النتائج المسجلة خلال الإجازة الصيفية تنامي حضور الخدمات الرقمية في منظومة عمل هيئة الطرق والمواصلات بالشارقة، وترسخ ثقافة إنجاز المعاملات إلكترونياً، بما يدعم مسيرة الإمارة نحو خدمات حكومية ذكية واستباقية تضع المتعامل وجودة حياته في صميم أولوياتها.