الإمارات ترسل طائرة مساعدات إغاثية عاجلة إلى نيبال

أرسلت دولة الإمارات، عبر وكالة الإمارات للمساعدات الدولية، طائرة مساعدات إغاثية عاجلة تحتوي على 83 طنا من المواد الغذائية والمستلزمات الإيوائية المتنوعة إلى جمهورية نيبال الديمقراطية الاتحادية الصديقة، دعما للمتضررين من الفيضانات والانزلاقات الأرضية التي شهدتها مختلف المناطق النيبالية خلال الأيام الماضية، ما أسفر عن وفاة وإصابة وفقدان عشرات الأشخاص وألحقت أضرارا جسيمة.

تأتي هذه المساعدات العاجلة تنفيذا لتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة "حفظه الله"، بتخصص 10 ملايين دولار أمريكي لإغاثة المتأثرين على نحو يضمن التعافي المبكر وتحقيق الاستقرار، وتوفير المواد الأساسية والاحتياجات الضرورية لمختلف الفئات العمرية في مثل هذه الأوضاع الصعبة والظروف الطارئة.

تجدر الإشارة إلى أن وكالة الإمارات للمساعدات الدولية بالتعاون مع سفارة الدولة لدى نيبال تنسق مع السلطات المحلية لضمان سرعة إيصال المساعدات الإغاثية المتعددة لمستحقيها، كما تواصل الوكالة التنسيق مع المنظمات الدولية ذات العلاقة لتعزيز تضافر الجهود الإغاثية في المناطق المنكوبة.