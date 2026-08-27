فاطمة الجوكر: 60 % من المواطنات في "كهرباء دبي" يعملن في وظائف إشرافية

كشفت فاطمة محمد الجوكر، مستشار قانوني أول، رئيسة اللجنة النسائية في هيئة كهرباء ومياه دبي خلال جلسة حوارية بعنوان "المرأة الإماراتية: ﻗﻴﺎدة وﺗﺄﺛير في اﻟﻘﻄﺎﻋﺎت الحيوية"، ضمن فعاليات منتدى المرأة الإماراتية في نسخته الثانية، أن الإماراتيات يشكلن نسبة 60 بالمئة في وظائف إشرافية داخل الهيئة وهي من أعلى النسب على مستوى العالم.

وبينت أن الهيئة تضم أكثر من 1900 موظفة يعملن في مختلف القطاعات، مشيرة إلى أن 85% من الكادر النسائي من الإماراتيات وهي من أعلى نسب التوظيف، حيث يشغلن أكثر من 800 موظفة في القطاعات الهندسية والفنية والميدانية بما يعكس الحضور المتنامي للمرأة الإماراتية في التخصصات والمهام النوعية.

وبينت الجوكر أن المرأة الإماراتية لديها نظرة أبعد، بفضل الفرص التي وفرتها دولة الإمارات، ومنها العضويات المخصصة للمرأة في مجالس الإدارة، حيث إن دور المرأة الإماراتية لم يقتصر على التمكين والإشراك، بل امتد أثره إلى مختلف المحافل والمجالات، وأسهمت الفرص المتاحة والدعم في صقل قدراتها وتعزيز حضورها.

واختتمت فاطمة محمد الجوكر، مستشار قانوني أول، رئيسة اللجنة النسائية في هيئة كهرباء ومياه دبي، بالتأكيد على أن القيادة الرشيدة تؤمن دائماً بدور المرأة وضرورة أن تأخذ موقعها في المجتمع، والمرأة الإماراتية أثبتت اليوم نفسها في مختلف المحافل، وأكدت أنها على قدر كبير من الثقة، ونراها حاضرة في مختلف المجالات.