عائشة الشامسي… رسالة فنية تختصر مسيرة ابنة الإمارات

حولت الفنانة الإماراتية عائشة عبيد الشامسي من أصحاب الهمم مشاركتها في منتدى المرأة الإماراتية إلى رسالة فنية تختصر مسيرة ابنة الإمارات وما حققته من تحولات وإنجازات عبر لوحة جمعت بين أصالة الماضي وطموحات الحاضر وصولاً إلى الفضاء.

وقدمت الشامسي خلال مشاركتها ضمن حضور دبي للثقافة لوحة فنية تجسد المرأة الإماراتية في صورتين متكاملتين الأولى تستحضر امرأة الماضي بزيها التراثي وما تحمله من قيم وهوية وإرث أصيل، فيما تظهر الصورة الثانية المرأة الإماراتية المعاصرة التي تجاوزت حدود الطموح ووصلت إلى ميادين الريادة والعلوم والفضاء لتؤكد أن رحلة الإنجاز الإماراتية امتداد لجذور راسخة وهوية لا تغيب.

وتحمل اللوحة دلالات تتجاوز جماليات الرسم إذ تروي بلغة الألوان قصة أجيال من النساء الإماراتيات وتربط بين المرأة التي أسهمت في بناء الأسرة والمجتمع والمحافظة على الموروث وبين ابنة الإمارات اليوم التي أصبحت شريكاً في صناعة المستقبل وحاضرة في مختلف القطاعات حتى وصلت إلى الفضاء.

وتكتسب مشاركة عائشة الشامسي بعداً إنسانياً لافتاً إذ استطاعت رغم التحديات التي رافقت مسيرة حياتها أن تجعل من الفن مساحة للتعبير والإبداع وأن تحول الرسم إلى نافذة تقدم من خلالها رؤيتها وقصتها ورسائلها للمجتمع.

وكان لدبي للثقافة دور في دعم مسيرتها وإبراز موهبتها الفنية منذ انطلاقتها حيث أسهم الدعم الذي حظيت به في منح تجربتها مساحة أوسع للحضور والوصول إلى الجمهور وتعزيز قدراتها في مجال الرسم لتصبح أعمالها شاهداً على قدرة أصحاب الهمم على الإبداع وصناعة أثر ثقافي وفني مميز.

وتأتي مشاركتها في منتدى المرأة الإماراتية لتقدم نموذجاً يجمع بين تمكين المرأة ودعم أصحاب الهمم والحفاظ على الهوية الوطنية في لوحة واحدة تحكي كيف بدأت المرأة الإماراتية من عمق التراث وكيف واصلت مسيرتها بثقة حتى أصبحت اليوم حاضرة في فضاءات الريادة والإنجاز.