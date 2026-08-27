عملة تذكارية تحتفي بالمرأة الإماراتية وتحوّل بصمتها إلى تذكار شخصي

شهد منتدى المرأة الإماراتية تجربة تفاعلية لافتة من خلال ركن العملة المعدنية التذكارية الذي أتاح للمشاركات فرصة تصميم قطعة خاصة تعكس شخصياتهن وتحتفي بالمرأة الإماراتية بطريقة تجمع بين الهوية الوطنية والإبداع.

وتبدأ التجربة باختيار كل مشاركة اللون والتصميم الذي يعبر عنها قبل دمجه مع قطعة مستوحاة من الدرهم الإماراتي لتتحول في نهاية التجربة إلى دبوس تذكاري يمكن الاحتفاظ به ويحمل طابعاً شخصياً مختلفاً لكل مشاركة.

وجاءت التجربة ضمن فعاليات المنتدى بمشاركة مؤسسة دبي للمرأة لتقدم نموذجاً مبتكر للاحتفاء بيوم المرأة الإماراتية من خلال ربط رمزية العملة الوطنية بالإبداع والتعبير الشخصي.

واستقطب الركن التفاعلي اهتمام المشاركات لما يقدمه من تجربة مباشرة لا تقتصر على الحصول على قطعة تذكارية بل تمنح كل مشاركة فرصة صناعة ذكرى خاصة بها تعكس حضور المرأة الإماراتية وهويتها وإنجازاتها.