«منتدى المرأة الإماراتية 2026».. الذكاء الاصطناعي يرسم للإماراتيات صورتهن المهنية في المستقبل

أتاح «منتدى المرأة الإماراتية 2026» لزواره تجربة تفاعلية توظف الذكاء الاصطناعي لنقل المرأة الإماراتية إلى المستقبل، من خلال توليد صورة متخيلة لها في المجال المهني الذي تطمح إلى العمل والتميز فيه، وتحويلها إلى صفحة إخبارية تحمل إنجازاتها المستقبلية.

وتبدأ التجربة بالتقاط المشاركة صورة شخصية لها عبر كاميرا، ثم اختيار مجال العمل الذي تتطلع إليه، ليقوم الذكاء الاصطناعي بتوليد صورة لها في بيئة مستقبلية مرتبطة بالمجال الذي اختارته، وعرضها على شاشة كبيرة، قبل طباعة النتيجة في تصميم يحاكي صفحة إخبارية مستقبلية بعنوان «الإمارات الآن».

وتضمنت الصفحة الإلكترونية التي أنتجتها التجربة سيناريوهات مستقبلية متخيلة لإنجازات المشاركات، إذ ظهرت إحدى المشاركات، على سبيل المثال، في خبر مستقبلي يؤسس لنجاحها في مجال المحاماة الذكية، إلى جانب مجموعة من العناوين التي تتخيل شكل حضور المرأة الإماراتية وإنجازاتها خلال العقود المقبلة.