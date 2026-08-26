سارة الأميري: 6 مستجدات رئيسية للعام الدراسي الجديد

أعلنت معالي سارة بنت يوسف الأميري، وزيرة التربية والتعليم، خلال الإحاطة الإعلامية الخاصة بمستجدات العام الدراسي 2026-2027، حزمة من التوجهات والإجراءات الجديدة التي تستهدف تطوير تجربة الطالب ورفع جودة المخرجات التعليمية، مؤكدة أن المرحلة المقبلة تركز على بناء المهارات الأساسية للطلبة، وتحقيق التوازن في استخدام التكنولوجيا، وتطوير منظومة التقييم، وتعزيز الشراكة بين المدرسة والأسرة.

وحددت الأميري مستجدات رئيسية للعام الدراسي الجديد:

1. إلغاء الواجبات المنزلية لطلبة رياض الأطفال وحتى الصف الثاني، بما يراعي الخصائص النمائية للطلبة في مرحلة الطفولة المبكرة، ويعزز جودة التعلم خلال اليوم الدراسي ويحقق توازناً أفضل بين التعلم والحياة.

2. تقنين استخدام الأجهزة الإلكترونية وذلك من خلال تنظيم وتقنين استخدام الأجهزة الإلكترونية داخل المدارس، في ضوء ما رصدته الوزارة من تأثير استخدامها على بعض المهارات الأساسية لدى الطلبة، وفي مقدمتها مهارات القراءة والكتابة، مع التأكيد أن التكنولوجيا ستظل أداة داعمة للعملية التعليمية وفق ضوابط تحقق الاستفادة منها وتحافظ في الوقت نفسه على تنمية المهارات الأساسية.

3. التوسع في التقييم القائم على المشاريع، من خلال توسيع نطاق تطبيق التقييم القائم على المشاريع، بما يتيح قياس قدرة الطالب على توظيف ما تعلمه بصورة عملية، ويعزز مهارات التفكير والتطبيق وحل المشكلات، بدلاً من اقتصار قياس مستوى الطالب على الاختبارات التقليدية.

4. تقييم 100% من المدارس الحكومية، حيث سيتم تقييم شامل للمدارس الحكومية خلال العام الدراسي الجديد بنسبة 100%، بهدف الوقوف على مستوى أداء كل مدرسة بصورة دقيقة ورصد جوانب القوة وفرص التحسين.

5. تحديد الدعم وفق نتائج التقييم من خلال توظيف نتائج تقييم المدارس في تحديد نوع ومستوى الدعم الذي تحتاج إليه كل مدرسة، وتوجيه البرامج والمبادرات والتدخلات التطويرية بناءً على احتياجاتها الفعلية، بما يسهم في تحسين جودة الأداء والمخرجات التعليمية.

6. تعزيز التكامل بين الأسرة والمدرسة، حيث أكدت الأميري أهمية تعزيز الشراكة والتكامل بين الأسرة والمدرسة في دعم رحلة الطالب التعليمية، مشددة على أن بناء مهارات الطالب وتحسين أدائه مسؤولية مشتركة، خصوصاً فيما يتعلق بالقراءة والكتابة والاستخدام المتوازن للأجهزة الإلكترونية ومتابعة تطوره الأكاديمي.

وأكدت الأميري أن هذه المستجدات تأتي ضمن رؤية متكاملة تستهدف بناء طالب أكثر جاهزية للمستقبل، وبيئة تعليمية متكاملة، وكفاءات تربوية قادرة على قيادة مستقبل التعليم، وتحقيق تميز مؤسسي مستدام.