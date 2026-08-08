«طرق دبي» تستثمر الإجازة الصيفية لرفع جاهزية الطرق حول المدارس

60 مدرسة استفادت من أعمال التطوير في عامين

تستثمر هيئة الطرق والمواصلات في دبي فترة الإجازة الصيفية لتنفيذ حزمة من التحسينات المرورية في المناطق المحيطة بالمدارس والمؤسسات التعليمية، مستفيدة من انخفاض الحركة المرتبطة بالدوام المدرسي لإنجاز الأعمال بأقل تأثير ممكن في حركة السير، وتهيئة شبكة الطرق لاستقبال العام الدراسي الجديد بمستويات أعلى من الانسيابية والسلامة.

حلول مناسبة

ويشكل محيط المدارس أحد المواقع التي تركز عليها الهيئة في تنفيذ التحسينات المرورية، نظراً لما تشهده هذه المناطق من كثافة في حركة المركبات عند بدء اليوم الدراسي وانتهائه، وما يصاحب ذلك من حركة متزامنة للحافلات المدرسية ومركبات أولياء الأمور والهيئات التدريسية، وتستند الهيئة في تحديد احتياجات هذه المواقع إلى رصد الحركة المرورية على مدار العام الدراسي، بما يتيح الوقوف على التحديات والاختناقات في كل موقع، وتحديد الحلول المناسبة لتنظيم عمليات الدخول والخروج وتقليل طوابير الانتظار.

وفي إطار استعداداتها للعام الدراسي الجديد، تنفذ الهيئة أربعة مشاريع للتحسينات المرورية في محيط المؤسسات التعليمية، تشمل تنفيذ مواقف جديدة لمجمع زايد التعليمي في منطقة المزهر الثانية، وإنشاء مواقف إضافية لمدرسة هورايزن الدولية في منطقة أم الشيف، إلى جانب تحسينات أخرى تستهدف تنظيم حركة المركبات وتسهيل الدخول والخروج وتقليل الازدحام خلال أوقات الذروة المدرسية.

أعمال متنوعة

وتعكس المشاريع الجديدة استمرار نهج الهيئة في استثمار العطلة الصيفية لإنجاز التحسينات في المناطق المدرسية، إذ استفادت أكثر من 60 مدرسة من مشاريع التحسينات المرورية التي نفذتها خلال العامين الماضيين، وشملت أعمالاً متنوعة لرفع كفاءة الحركة ومستويات السلامة والانسيابية.

وخلال العام الماضي، نفذت الهيئة 12 تحسيناً مرورياً خدمت أكثر من 30 مدرسة، من بينها مجمع مدارس الورقاء الأولى، ومجمعا المدارس في المزهر الأولى والقصيص، ومدرسة المواكب في القرهود، والكلية الإنجليزية في الصفا 1، ومجمع زايد التعليمي في المزهر الرابعة، ومجمع المدارس في البرشاء جنوب.

وشملت الأعمال توفير ساحات للمواقف، وتحسين المداخل والمخارج، وتنفيذ وسائل للتهدئة المرورية، بما أسهم في تقليل الازدحام وطوابير الانتظار ورفع كفاءة الطرق في محيط المدارس.

وفي عام 2024 أنجزت الهيئة 8 تحسينات مرورية استفادت منها 37 مدرسة، وتركزت في عدد من المواقع، منها مدرسة كينجز على شارع أم سقيم، ومدرسة الشويفات الدولية، وكلية دبي على شارع حصة، ومجمع مدارس الصفا، ومدرسة البحث العلمي في الورقاء 4، ومجمعات مدارس القصيص والمزهر وند الشبا والطوار 2.

تحويلات مرورية

وتضمنت التحسينات توسيع الطرق المؤدية إلى المدارس، وتوفير المواقف لطاقم التدريس وأولياء الأمور، وتحسين المداخل والمخارج، وتنفيذ تحويلات مرورية في المناطق المجاورة، ورصف المواقف النظامية، إلى جانب توفير مواقف تسهل نزول الطلبة وصعودهم.

ويمثل استغلال الإجازة الصيفية جزءاً من منهجية عمل تتيح للهيئة تنفيذ الأعمال في الفترة التي تنخفض فيها الحركة المرتبطة بالمدارس، بما يوفر فرصة لإنجاز أعمال التوسعة والمواقف وتعديل المداخل والمخارج ووسائل التهدئة، ورفع جاهزية الطرق قبل عودة الطلبة، لضمان انسيابية الحركة ورفع مستوى السلامة المرورية.

وتستند التحسينات إلى دراسة الحركة المرورية ونتائج المسوح الميدانية والبيانات التي توفرها أنظمة النقل الذكية وكاميرات المراقبة، إضافة إلى ملاحظات واقتراحات الجمهور عبر قنوات التواصل، بما يساعد على تحديد المواقع التي تتطلب التدخل وتنفيذ حلول تسهم في رفع كفاءة شبكة الطرق، وتقليل الازدحام، وتعزيز السلامة وانسيابية التنقل في محيط المدارس.