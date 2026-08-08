حقائب مستلزمات صيفية من «الشارقة الخيرية» لحماية العمال من الإجهاد الحراري

أنهت جمعية الشارقة الخيرية تجهيز 2600 حقيبة صيفية ضمن حملة «برداً وسلاماً»، بمشاركة فاعلة من فرق مجالس الشباب، تمهيداً لتوزيعها على العمال في مواقع العمل الميدانية، في مبادرة تستهدف تعزيز الوقاية من الإجهاد الحراري، وتقدير الجهود التي يبذلها العاملون في مختلف مواقع الإنتاج والتنمية خلال أشهر الصيف.

وتأتي الحملة ضمن البرامج الموسمية التي تنفذها الجمعية سنوياً، تأكيداً لالتزامها بمسؤوليتها المجتمعية، وحرصها على توفير وسائل الحماية والوقاية للعمال، بما يسهم في تعزيز سلامتهم، وترسيخ ثقافة العمل الإنساني والتطوعي، وتوسيع دائرة الشراكة بين المؤسسات والمتطوعين لخدمة المجتمع.

وقال عبدالله سلطان بن خادم، المدير التنفيذي لجمعية الشارقة الخيرية، إن مشاركة فرق مجالس الشباب في تجهيز الحقائب تعكس تنامي الوعي المجتمعي لدى الشباب بأهمية العمل التطوعي، وإدراكهم لدورهم في دعم المبادرات الإنسانية، مؤكداً أن هذه المشاركة تمثل رسالة تقدير وامتنان لفئة العمال الذين يواصلون أداء أعمالهم في الميدان، ويؤدون دوراً محورياً في مسيرة التنمية الشاملة.

وأضاف أن حملة «برداً وسلاماً» تنطلق من رؤية إنسانية تضع الإنسان في صميم أولوياتها، وتترجم قيم الرحمة والتراحم التي رسختها دولة الإمارات، مشيراً إلى أن توفير وسائل الوقاية للعاملين خلال فصل الصيف يعكس اهتماماً حقيقياً بسلامتهم، ويسهم في توفير بيئة عمل أكثر أمناً واستدامة.

وأوضح بن خادم أن الحقائب جرى تجهيزها في مقر الجمعية بضاحية مويلح، وتحتوي على مجموعة من المستلزمات الوقائية، تشمل نظارات شمسية، وقفازات، ومظلات، بما يساعد على الحد من آثار التعرض المباشر لأشعة الشمس ودرجات الحرارة المرتفعة، لافتاً إلى أن توزيعها سيتم بالتنسيق مع الجهات المختصة لضمان وصولها إلى العمال في مواقعهم المختلفة.