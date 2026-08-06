31 الجاري آخر مهلة لربط العيادات المدرسية في أبوظبي بمنصة «ملفي»

حددت دائرة الصحة – أبوظبي 31 أغسطس الجاري موعداً نهائياً أمام منشآت الرعاية الصحية المشغلة لعيادات المدارس في الإمارة لاستكمال الربط الفني مع منصة «ملفي»، وذلك ضمن متطلبات استخدام السجلات الطبية الإلكترونية في العيادات المدرسية.

وأكدت الدائرة أن استخدام السجلات الطبية الإلكترونية وربطها بمنصة «ملفي» يعد متطلباً تنظيمياً إلزامياً لجميع العيادات المدرسية، لما يوفره من دعم لجودة ودقة البيانات الصحية، وتعزيز استمرارية الرعاية الصحية للطلبة، وتسهيل متابعة حالاتهم الصحية.

وأوضحت الدائرة، في تعميمها رقم (142/2026)، أن على جميع منشآت الرعاية الصحية المعنية استكمال إجراءات الربط الفني وإرسال بيانات الصحة المدرسية ذات الصلة عبر نظام سجل طبي إلكتروني متوافق مع متطلبات الدائرة ومتكامل مع منصة «ملفي»، مع الالتزام بمعايير جودة البيانات والتكامل المعتمدة.

وبينت أن متابعة الالتزام ستتم من خلال تقارير الربط، ومؤشرات الاستخدام، ومستويات جودة البيانات الواردة عبر المنصة، مؤكدة أن أي تأخير في استكمال متطلبات الربط أو عدم الالتزام بالموعد المحدد يعد مخالفة تنظيمية، وقد يترتب عليه اتخاذ إجراءات تؤثر في حالة ترخيص المنشأة.

ويأتي هذا الإجراء ضمن جهود تعزيز التحول الرقمي في القطاع الصحي، وتطوير منظومة السجلات الصحية، بما يدعم كفاءة الخدمات المقدمة للطلبة.