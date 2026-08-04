الشارقة.. اعتماد التقويم المدرسي للعام 2026 - 2027

اعتمدت هيئة الشارقة للتعليم الخاص التقويم المدرسي للعام الأكاديمي 2026 – 2027 للمدارس الخاصة في إمارة الشارقة، باستثناء المدارس المطبقة للمنهجين الهندي والباكستاني، في خطوة تهدف إلى تنظيم سير العام الدراسي، وتوفير خارطة زمنية واضحة للمدارس والطلبة وأولياء الأمور.

ووفقاً للتقويم المعتمد، يبدأ العام الدراسي يوم الاثنين 31 أغسطس 2026، فيما تبدأ إجازة الشتاء اعتباراً من 14 ديسمبر وحتى 31 ديسمبر 2026، على أن يُستأنف الدوام المدرسي في 4 يناير 2027. كما حُددت إجازة الربيع خلال الفترة من 5 إلى 8 أبريل 2027، مع عودة الطلبة إلى مقاعد الدراسة في 12 أبريل 2027، بينما يختتم العام الدراسي في 1 يوليو 2027.

ويأتي اعتماد التقويم في إطار حرص الهيئة على تعزيز استقرار البيئة التعليمية، وتوحيد الإطار الزمني للعام الأكاديمي، بما يتيح للمدارس إعداد خططها التعليمية والاختبارات والأنشطة المدرسية بكفاءة، ويساعد الأسر على التخطيط المسبق للعام الدراسي، بما ينعكس إيجاباً على جودة العملية التعليمية في الإمارة.