34.7 إلى 36.5 متوسط درجة الحرارة الشهر الجاري

قال المركز الوطني للأرصاد إن شهر أغسطس الجاري يعتبر امتداداً لشهر يوليو من حيث ارتفاع درجة الحرارة، حيث يستمر تأثر الدولة خلال هذا الشهر بامتداد المنخفض الموسمي الهندي، وكذلك المنخفضات الحرارية من الجنوب الغربي، والتي تؤدي إلى ارتفاع ملحوظ في درجة الحرارة.

وأشار إلى أن متوسط درجة الحرارة يتراوح ما بين 34.7 و36.5 ومتوسط درجة الحرارة العظمى بين و40.9 و43.2، بينما يتراوح متوسط درجة الحرارة الصغرى بين 29.3 و31.

وأضاف أن وجود الجبال الشرقية وارتفاع درجات الحرارة خلال فترة النهار يؤدي إلى تكون السحب الركامية مصحوبة بسقوط الأمطار على بعض المناطق الداخلية، كما تتأثر بعض مناطق الدولة خلال هذا الشهر خصوصاً في النصف الأول منه بامتداد منطقة التقارب بين المدارين «ITCZ»، والذي يصاحبه تكون بعض السحب الركامية الممطرة أحياناً.

ووفقاً للمركز فإن نسبة الرطوبة في الهواء تزداد قليلاً خلال هذا الشهر مقارنة بشهر يوليو خصوصاً في النصف الثاني منه، ويبلغ متوسط الرطوبة النسبية 47 % مع زيادة الإحساس بها في فترة الصباح وفترة المساء بوجه عام.