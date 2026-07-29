641 ألف معثور أعادتها شرطة دبي لأصحابها خلال 5 سنوات

كشفت الملازم أول ريم الحوسني، رئيس قسم الاتصال ومتابعة الشكاوى في إدارة المفقودات والمعثورات بشرطة دبي، أن الإدارة تمكنت خلال السنوات الخمس الماضية من إعادة أكثر من 641 ألف معثور إلى أصحابها، في إنجاز يعكس كفاءة المنظومة المعتمدة في التعامل مع المفقودات، وسرعة الإجراءات، وفاعلية الأنظمة الذكية، التي تعتمدها شرطة دبي، لضمان وصولها إلى أصحابها بأسرع وقت ممكن.

خدمة جديدة

وأوضحت أنه في إطار تطوير هذه المنظومة أطلقت شرطة دبي، مؤخراً، خدمة جديدة، تتيح توصيل المعثورات، التي يتم العثور عليها داخل الإمارة إلى أصحابها في مقار إقامتهم أو أماكن عملهم بمختلف إمارات الدولة، بما يوفر عليهم الوقت والجهد، ويضمن استلام مقتنياتهم بسهولة وسرعة.

وأضافت أنه على الراغبين في الاستفادة من الخدمة يمكنهم تقديم طلب التوصيل عبر التواصل مع مركز الاتصال على الرقم 901، حيث يتم التنسيق لإيصال المعثورات إلى العنوان المحدد داخل الدولة، إلى جانب استمرار الخيارات الأخرى المتاحة، ومنها الحضور شخصياً إلى مراكز الشرطة أو متابعة حالة المعثور إلكترونياً.

تواصل

وأوضحت أن الخدمة متاحة حالياً داخل دولة الإمارات، ويتم تنفيذها بالتعاون مع شركاء معتمدين، إذ يجري أولاً التواصل مع صاحب المعثور، للتأكد من رغبته في الاستفادة من خدمة التوصيل، ثم يرسل إليه رابط إلكتروني يمكنه من سداد رسوم الخدمة البالغة 21 درهماً، ليتم بعد ذلك توصيل المعثور إلى عنوانه خلال مدة لا تتجاوز 72 ساعة.

وفيما يتعلق بآلية حفظ المعثورات أوضحت الحوسني أن إدارة المفقودات تتولى مسؤولية استلام تلك المقتنيات وإدارتها وحفظها وفق إجراءات دقيقة، تضمن سلامتها وسهولة تتبعها إلى حين تسليمها لأصحابها.

معايير

وأكدت أن المقتنيات الثمينة، مثل الذهب والمجوهرات والساعات الفاخرة، تحظى بإجراءات خاصة تختلف عن بقية المعثورات، إذ تحفظ داخل خزائن آمنة مزودة بأعلى معايير الحماية، كما يتم فحصها، بالتعاون مع شركاء استراتيجيين ومتخصصين في تقييم المقتنيات الثمينة، للتأكد من أصالتها وإصدار شهادات تثبت ذلك، قبل استكمال إجراءات حفظها أو تسليمها إلى أصحابها، بما يعزز موثوقية المنظومة، ويحافظ على حقوق المتعاملين.