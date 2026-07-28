دبي الأفعال لا تهدأ.. تسارع الأعمال بالخط الأزرق للمترو و«الوقيشة» تضاعف الإنجاز

اكتمال أعمال الأساسات العميقة 100% في المحطة الأيقونية «إعمار العقارية» أعلى محطة مترو في العالم

«الوقيشة» تعمل على عمق يتجاوز 20 متراً تحت سطح الأرض بهدوء تام دون أن يشعر السكان فيها

محطة الورقاء وجهة «الوقيشة» التالية بطول 1.4 كيلومتر

580 مهندساً وعاملاً ينفذون مراحل المشروع في محطة «سوق التنين»

لا تهدأ دبي، مدينة الحياة والعمال والإنجاز، كل يوم ترى فيها مشروعاً جديداً وإنجازاً مختلفاً عن سابقه، هي كذلك كما أرادها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، مدينة لا تنام ولا تعرف للمستحيل معنى، مشروع الخط الأزرق لمترو دبي إنجاز جديد لدانة الدنيا، شهد تقدماً متسارعاً في مختلف مكوناته الإنشائية، مع استعداد آلة حفر الأنفاق «الوقيشة» للانتقال إلى المرحلة الثانية من أعمال الحفر، بعد نجاحها في إنجاز المرحلة الأولى التي قطعت خلالها أكثر من 2000 متر تحت الأرض.

وتتميز المرحلة الجديدة بارتفاع ملحوظ في وتيرة أداء «الوقيشة»، إذ باتت تنجز أعمال الحفر بسرعة تفوق ما كانت عليه عند بدء تشغيلها قبل نحو شهرين، فبعد أن تراوحت سرعة الحفر بين 13 و17 متراً يومياً، ارتفع متوسط الإنجاز إلى نحو 30 متراً في اليوم، في مؤشر يعكس ارتفاع كفاءة التشغيل وتطور الأداء الميداني، إلى جانب الخبرات المتراكمة التي اكتسبتها فرق العمل بالهيئة من خلال تنفيذ مشاريع المترو.

وبالتزامن مع استعداد آلة الحفر للانتقال إلى المرحلة التالية، يواصل مشروع الخط الأزرق تسجيل معدلات إنجاز متقدمة في مختلف مواقعه، حيث تتسارع الأعمال الإنشائية في المحطات والجسور والأنفاق، بما يعكس الجاهزية الفنية والهندسية التي تقف خلف تنفيذ أحد أكبر مشاريع البنية التحتية في إمارة دبي.

وخلال زيارة ميدانية أجرتها «البيان» إلى محطة «سوق التنين» أول محطة نفقية ضمن مشروع الخط الأزرق، بدت وتيرة العمل مستمرة على مدار الساعة، حيث تتوزع فرق العمل بين تنفيذ الهياكل الخرسانية، واستكمال أعمال الحفر، وتجهيز المسارات بالتزامن مع الاستعداد لانطلاق «الوقيشة» في المرحلة التالية من رحلتها باتجاه محطة الورقاء.

برنامج متكامل

«البيان» رصدت في موقع المشروع حركة متواصلة للمعدات والرافعات وفرق العمل، في مشهد يعكس حجم الأعمال الجارية داخل المحطة، فيما تسير مختلف المراحل وفق برنامج تنفيذي متكامل يتيح تنفيذ أكثر من مرحلة في الوقت نفسه، بما يسهم في تسريع الإنجاز وتحقيق المستهدفات الزمنية للمشروع.

وخلال الزيارة أكدت هيئة الطرق والمواصلات في دبي أنه يعمل في المشروع 3 آلات لحفر الأنفاق، والتي تعرف بـ«الوقيشة»، انطلقت جميعها من منطقة المدينة العالمية، لتشق مسارات الخط الأزرق تحت الأرض باتجاه المحطات التالية، وأنجزت الآلة العاملة في محطة سوق التنين حفر نفق بطول 1200 متر يمتد من محطة المدينة العالمية 1 إلى محطة سوق التنين، فيما تستعد حالياً لبدء المرحلة الثانية بحفر نفق جديد بطول يقارب 1400 متر وصولاً إلى محطة الورقاء.

وأشارت الهيئة إلى أن الزيادة في سرعة الحفر تعد واحداً من أبرز مؤشرات تطور المشروع، إذ جاءت نتيجة تراكم الخبرات التي اكتسبتها الهيئة في تنفيذ مشاريع المترو والأنفاق، إلى جانب التطوير المستمر في تشغيل آلة الحفر وإدارة العمليات الميدانية، بما أسهم في رفع الإنتاجية وتقليص المدة الزمنية اللازمة لإنجاز كل مرحلة من مراحل الحفر.

كما أسهمت مجموعة من العوامل الفنية في تحقيق هذا التطور من بينها طبيعة التربة، والدراسات الجيولوجية الدقيقة التي أجرتها الهيئة قبل بدء التنفيذ، إضافة إلى اختيار آلة الحفر وتقنياتها بما يتناسب مع خصائص التربة والمسار، الأمر الذي انعكس على رفع كفاءة الأداء واستقرار عمليات الحفر.

برنامج تشغيلي

وبينت الهيئة أن محطة «سوق التنين» تمتد على مساحة تبلغ نحو 22 ألفاً و480 متراً مربعاً ضمن نطاق الأعمال الإنشائية، ويعمل فيها أكثر من 580 مهندساً وفنياً وعاملاً، يواصلون تنفيذ مختلف مراحل المشروع وفق برنامج تشغيلي متواصل.

وتشمل الأعمال داخل المحطة تنفيذ الحفر العميق وإنشاء الجدران الساندة، وإزالة التربة تدريجياً، إلى جانب تنفيذ الأعمال الإنشائية الداخلية وفق المخططات الهندسية المعتمدة، تمهيداً لاستكمال الأنظمة التشغيلية وتجهيز المحطة لاستقبال الركاب مستقبلاً. وخلال الجولة، اطلعت «البيان» على غرفة التحكم الخاصة بآلة الحفر «الوقيشة»، والتي تتيح متابعة جميع البيانات التشغيلية بشكل لحظي، بما يشمل مسار النفق ودقة المحاذاة وسرعة التقدم، والحالة الميكانيكية للآلة، عبر أنظمة رقمية متطورة تضمن أعلى مستويات الدقة والسلامة، حيث تعمل آلة الحفر وغرفة التحكم وفق نظام تشغيل مستمر على مدار 24 ساعة يومياً ولمدة 6 أيام في الأسبوع، فيما يخصص يوم واحد لأعمال الصيانة الدورية والفحص الفني، بما يضمن المحافظة على كفاءة التشغيل واستمرارية الإنجاز وفق الجدول الزمني المحدد.

أنظمة تقنية

وأكدت الهيئة أن «الوقيشة» مزودة بأحدث الأنظمة التقنية وأجهزة الاستشعار الذكية، التي توفر بيانات لحظية عن ظروف الحفر والضغوط المحيطة وطبيعة التربة، بما يمكن فرق التشغيل من رصد أي تغيرات والتعامل معها بشكل فوري قبل أن تؤثر في سير العمل. ويبلغ قطر رأس الحفر في الآلة نحو 9.6 أمتار، بينما يصل القطر الداخلي للنفق إلى 8.5 أمتار، فيما تقوم الآلة أثناء تقدمها بتركيب الحلقات الخرسانية الجاهزة لتشكيل جسم النفق، وفق أعلى معايير الدقة والجودة الهندسية.

وتعمل «الوقيشة» على عمق يتجاوز 20 متراً تحت سطح الأرض بهدوء تام، دون أن يشعر مستخدمو الطرق أو سكان المناطق المجاورة بما يجري في باطن الأرض، وتنفذ الآلة عمليات الحفر وتركيب الحلقات الخرسانية بشكل متزامن وبدون تدخل بشري.

وبحسب الهيئة فإن مظاهر الإنجاز في مشروع «الخط الأزرق» لا تقتصر على محطة سوق التنين، إذ تمتد إلى مختلف مواقع المشروع حيث تتواصل الأعمال الإنشائية في المحطات والجسور ومعبر الخور بوتيرة متسارعة تجاوزت النسب المخطط لها، حيث اكتملت أعمال الأساسات العميقة بنسبة 100% في المحطة الأيقونية «إعمار العقارية»، التي ستكون أعلى محطة مترو في العالم بارتفاع يبلغ 74 متراً، بالتزامن مع استمرار تنفيذ الهيكل الإنشائي للمحطة.

أساسات عميق

وفي معبر الخور، الذي يمتد بطول 1.3 كيلومتر، ويعد أطول معبر مائي ضمن شبكة مترو دبي والأول من نوعه في الإمارة، بلغت نسبة الإنجاز في أعمال الأساسات العميقة أكثر 30%، مع توقع استكمالها بالكامل خلال العام المقبل، فيما تجاوز إجمالي أطوال الجسور العلوية المنفذة أكثر من 800 متر، مع استمرار أعمال تنفيذ الركائز والأعمدة في مختلف مواقع المشروع.

وخلال الزيارة برز جانب آخر من منظومة التنفيذ يتمثل في البنية اللوجستية التي وفرتها الهيئة لدعم المشروع، والتي تستمدها من مصنعين لإنتاج الخرسانة الجاهزة، إضافة إلى موقعين لتخزين القطع الخرسانية مسبقة الصب في منطقتي الروية الثالثة والمدينة العالمية، بما يضمن استمرارية التوريد وجودة المواد وتقليل زمن التنفيذ.

ويكفي المخزون الحالي من القطع الخرسانية الجاهزة الخاصة بالجسور لتنفيذ نحو كيلومترين إضافيين من المسار، فيما تجاوز مخزون حلقات الأنفاق 1700 حلقة خرسانية، وهي كمية تكفي لإنجاز نحو ثلاثة كيلومترات من الأنفاق، الأمر الذي يدعم استمرار الأعمال دون تأخير.

السلامة المهنية

وبالتوازي مع تحقيق تقدم في نسب إنجاز المشروع يتم تحقيق مؤشرات متقدمة في السلامة المهنية، من خلال تطبيق أنظمة متطورة لإدارة المخاطر ومراقبة مواقع العمل، ساهمت في إنجاز ملايين ساعات العمل دون تسجيل إصابات مهدرة للوقت، بالتزامن مع وجود أكثر من 10 آلاف عامل وأكثر من 500 مهندس وخبير يشرفون على تنفيذ المشروع بقيادة كفاءات إماراتية.

زيارة المشروع والتجول في موقع العمل تؤكد أنه مع كل متر جديد تحفره «الوقيشة» تتقدم بقية مكونات المشروع بالوتيرة نفسها، في صورة تعكس تكامل الأعمال بين الأنفاق والمحطات والجسور والمرافق، بما يعزز سير المشروع وفق البرنامج الزمني المعتمد، الذي يستهدف رفع نسبة الإنجاز إلى 30% بنهاية عام 2026، تمهيداً لافتتاح الخط الأزرق في التاسع من سبتمبر 2029، ليكون محطة جديدة في مسيرة تطوير منظومة النقل الجماعي في دبي، وداعماً رئيسياً للنمو العمراني والسكاني الذي تشهده الإمارة.