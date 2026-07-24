جواز السفر الإماراتي الأقوى عالمياً على مؤشر «أرتون»

حافظت الإمارات على صدارتها العالمية في مؤشر جوازات السفر لعام 2026 الصادر عن شركة «أرتون كابيتال»، إذ حل جواز السفر الإماراتي في المركز الأول عالمياً باعتباره الأقوى من حيث حرية التنقل، متفوقاً على جوازات سفر دول كبرى.

ويتيح الجواز الإماراتي لحامله السفر إلى 138 دولة من دون تأشيرة مسبقة، ودخول 44 دولة بتأشيرة عند الوصول، فيما يتطلب السفر إلى 16 وجهة فقط الحصول على تأشيرة مسبقة، ليحقق 182 نقطة على المؤشر العام.

وجاءت فرنسا وإسبانيا في المركز الثاني عالمياً مناصفة، بينما حلت سنغافورة، وبلجيكا، ولوكسمبورغ، والدنمارك، والسويد، وهولندا، وفنلندا، وسويسرا، والبرتغال، واليونان، والنمسا، وماليزيا، والنرويج، وأيرلندا في المركز الثالث، تلتها مالطا، وبولندا، والمجر، ولاتفيا، وكوريا الجنوبية، واليابان في المركز الرابع.

ويعتمد التقييم على ما يعرف بـ«درجة التنقل العالمي»، التي تقيس عدد الوجهات التي يمكن لحامل الجواز دخولها، وتغطي منهجية المؤشر 193 دولة من الأعضاء في الأمم المتحدة إلى جانب 6 أقاليم، بإجمالي 199 وجهة سفر.

ويتم رصد حرية التنقل عبر ثلاثة معايير رئيسية، الدخول بدون تأشيرة مسبقة، والتأشيرة عند الوصول، وتصاريح السفر الإلكترونية أو التأشيرات الإلكترونية الممنوحة خلال مدة لا تتجاوز 3 أيام عمل. ويتميز المؤشر بجمع هذه البيانات بشكل مستقل عبر فريق أبحاث متخصص يعتمد على المصادر الحكومية الرسمية مباشرة وبتحديث لحظي.

وفي الحالات التي تتساوى فيها دولتان أو أكثر في إجمالي درجة التنقل العالمي وتوزيع التسهيلات، تعتمد «أرتون كابيتال» معياراً حاسماً لكسر التعادل في الترتيب الفردي، وهو مؤشر التنمية البشرية الصادر عن برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، لضمان منح كل جواز مرتبة فريدة تعكس المستوى التنموي للدولة بجانب قوتها الدبلوماسية.