الإمارات.. إطلاق «خطوة أمل» لتركيب الأطراف الاصطناعية لمصابي غزة

أطلقت جمعية دار البر بالتنسيق مع عملية «الفارس الشهم 3» برنامج «خطوة أمل» لتركيب الأطراف الصناعية، في مبادرة إنسانية تستهدف منح الأمل والحياة الكريمة للأشقاء من مبتوري الأطراف في قطاع غزة، عبر توفير أطراف صناعية عالية الجودة، إلى جانب برنامج متكامل لإعادة التأهيل والدعم النفسي والاندماج في المجتمع.

وقال عبدالله الفلاسي الرئيس التنفيذي لجمعية دار البر، إن البرنامج يجسد رسالة إنسانية تسهم في إعادة الأمل للمصابين وتمكينهم من استعادة قدرتهم على الحركة وممارسة حياتهم بصورة طبيعية، مؤكداً أن العطاء الصادق ينعكس في المبادرات التي تترك أثراً مستداماً في حياة الإنسان.

وأشار إلى أن جمعية دار البر قدمت دعماً لعملية «الفارس الشهم 3» بقيمة 34 مليون درهم، في إطار مواصلة جهودها لدعم المبادرات الإنسانية والإغاثية الموجهة للأشقاء الفلسطينيين. وعلى هامش المبادرة استعرضت «الفارس الشهم 3» أبرز إنجازاتها الإنسانية في دعم الأشقاء الفلسطينيين في قطاع غزة منذ انطلاقها في 5 نوفمبر 2023، مؤكدة مواصلة جهودها الإغاثية والطبية واللوجستية للتخفيف من معاناة المدنيين.

وقال محمد الشريف، المتحدث الرسمي لعملية «الفارس الشهم 3»، إن العملية أدخلت إلى قطاع غزة 13 ألفاً و100 شاحنة مساعدات، إضافة إلى تسيير 785 طائرة و25 سفينة، منها 13 سفينة من الإمارات، و3 سفن من العريش، و9 سفن من قبرص. وأشار إلى أن المساعدات الإماراتية تشكل 46% من إجمالي المساعدات الإنسانية المقدمة إلى قطاع غزة، بقيمة إجمالية بلغت 3.12 مليارات دولار.

وأضاف، أن الفرق الطبية التابعة للعملية عالجت 146 ألفاً و404 حالات، من بينها 31 ألفاً و804 حالات عبر المستشفى الإماراتي العائم الذي تبلغ طاقته الاستيعابية 100 سرير، إلى جانب تنفيذ مشروع خط المياه الإماراتي بطول 7.5 كيلومترات لدعم إمدادات المياه في القطاع.