«إقامة دبي»: تأشيرة زيارة قريب أو صديق متاحة لسفرة واحدة أو عدة سفرات

أكدت الإدارة العامة للهوية وشؤون الأجانب في دبي أن تأشيرة زيارة قريب أو صديق متاحة للراغبين في زيارة الإمارة، سواء لسفرة واحدة أو لعدة سفرات، ضمن إجراءات رقمية سهلة وسريعة تتيح للمتعاملين إنجاز الطلب في وقت قياسي.

وأوضحت، أن المتعامل يمكنه اختيار مدة الزيارة بما يتناسب مع احتياجاته، إذ تتوفر التأشيرة لمدة 30 يوماً أو 60 يوماً أو 90 يوماً، مع إمكانية تمديد مدة الإقامة من تاريخ أول دخول للدولة حتى 120 يوماً وفق الضوابط والإجراءات المعتمدة.

وبينت أن التقديم على التأشيرة يبدأ باختيار مدة الزيارة ونوعها، سواء كانت لسفرة واحدة أو لعدة سفرات، ثم استكمال متطلبات الطلب، والتي تشمل إرفاق صورة شخصية حديثة، وصورة من جواز سفر ساري المفعول لمدة لا تقل عن ستة أشهر، إضافة إلى مستندات تثبت صلة القرابة أو توضح مبررات الزيارة، إلى جانب أي مستندات أخرى قد تطلب بحسب طبيعة كل حالة.

وأشارت إلى أن تقديم الطلبات متاح عبر الموقع الإلكتروني للإدارة العامة للهوية وشؤون الأجانب في دبي، أو من خلال تطبيق «دبي الآن»، كما يمكن للمتعاملين التقديم على التأشيرة من خلال مراكز سعادة المتعاملين «آمر» لاستكمال الإجراءات وسداد الرسوم، لافتة إلى أن المدة المتوقعة لإنجاز طلب التأشيرة تبلغ نحو 48 ساعة بعد استيفاء جميع المتطلبات.

وأكدت الإدارة أن هذه الخدمة تأتي ضمن منظومة متكاملة تهدف إلى تسهيل إجراءات دخول الزوار إلى دبي، وتوفير خيارات مرنة تلبي مختلف احتياجات المسافرين، سواء لزيارة أفراد العائلة أو الأصدقاء، بما يعزز مكانة الإمارة كوجهة عالمية تستقطب ملايين الزوار سنوياً.

وفي السياق ذاته، أطلقت إقامة دبي حملة توعوية بعنوان «طريقك إلى دبي»، بهدف تعريف الراغبين في زيارة الإمارة بأنواع التأشيرات المتاحة، ومتطلبات كل خدمة، وآلية التقديم عليها، من خلال محتوى رقمي مبسط وواضح يسهل على المتعامل اختيار التأشيرة الأنسب وفق الغرض من الزيارة.

ودعت الإدارة جميع الراغبين في زيارة دبي إلى الاطلاع على تفاصيل التأشيرات والخدمات المتاحة قبل التقديم، واختيار الفئة التي تتوافق مع هدف الرحلة، بما يسهم في تسريع الإجراءات وضمان استكمال الطلبات وفق المتطلبات المعتمدة، ويعكس جهود دبي المستمرة في تطوير الخدمات الحكومية وتعزيز تجربة المتعاملين وفق أعلى معايير الكفاءة والجودة.