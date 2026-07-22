بلدية الشارقة تؤهل 212 مفتشاً لتعزيز كفاءة الرقابة الميدانية

أهلت بلدية مدينة الشارقة 212 مفتشاً في مجالي الضبطية القضائية، ومهارات التعامل مع الجمهور، ضمن برنامج تدريبي متخصص، نفذته بالتعاون مع أكاديمية الشارقة للعلوم الشرطية، بهدف تطوير قدراتهم القانونية والميدانية، ورفع جاهزيتهم في أداء مهام الرقابة.

ونفذ البرنامج عبر خمس دفعات خلال النصف الأول من عام 2026، وركز على تعريف المفتشين بالأطر القانونية المنظمة لأعمال الضبطية القضائية، إلى جانب تنمية مهارات التواصل وإدارة المواقف الميدانية، والتعامل مع الجمهور بكفاءة.

وأكد عبيد سعيد الطنيجي، مدير عام بلدية مدينة الشارقة، أن تطوير قدرات المفتشين يمثل محوراً مهماً في تعزيز العمل الرقابي، مشيراً إلى أن التدريب المتخصص يسهم في توحيد الإجراءات، ورفع مستوى الأداء، بما يضمن تطبيق الأنظمة بكفاءة، ويحافظ على حقوق أفراد المجتمع.

من جانبها أوضحت ريم عبدالله الروسي، مدير إدارة الموارد البشرية في بلدية مدينة الشارقة، أن البرنامج يأتي ضمن خطة البلدية للاستثمار في كوادرها وتطوير مهارات الموظفين، بما يواكب احتياجات العمل الميداني، ويرتقي بجودة الخدمات المقدمة للمتعاملين.