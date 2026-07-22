الإمارات الثانية عالمياً في تصنيف أقوى جوازات السفر 2026

الجواز الإماراتي يتيح دخول 188 وجهة حول العالم دون تأشيرة مسبقة

الإمارات أضافت 153 وجهة جديدة إلى قائمة الإعفاءات منذ 2006

حافظت دولة الإمارات على المركز الثاني عالمياً في مؤشر هينلي أند بارتنرز لجوازات السفر 2026، بعدما أتاح جواز السفر الإماراتي لحامله دخول 188 وجهة حول العالم، دون الحاجة إلى تأشيرة مسبقة أو بالحصول على التأشيرة عند الوصول، في إنجاز يعكس استمرار قوة العلاقات الدبلوماسية للدولة واتساع شبكة اتفاقياتها الدولية.

صدارة

ومنذ انطلاق المؤشر عام 2006، نجحت الإمارات في إضافة 153 وجهة جديدة إلى قائمة الإعفاءات الخاصة برعاياها، متحولة من قائمة المرتبة المتوسطة إلى صدارة المؤشرات العالمية، وهو ما عكست أثره الشراكات الاقتصادية والاستراتيجية المستدامة التي تقودها الدولة مع مختلف دول العالم.

وفي هذا السياق، أكد الدكتور كريستيان كايلين، رئيس مجلس إدارة «هينلي آند بارتنرز»، أن قوة جواز السفر أضحت معياراً رئيساً لقياس الثقل الجيوسياسي للدول، مشيراً إلى أن الوثائق الأكثر قوة تنتمي عادة لبلدان تشكل محاور جذب للشراكات الاستثمارية والتجارية والأمنية.

تحسن

يذكر أن التقرير أشار أيضاً إلى تحسن عام في حرية السفر العالمية؛ حيث ارتفع متوسط الوجهات المتاحة بدون تأشيرة إلى 108 وجهات في 2026 مقارنة بـ 58 وجهة فقط قبل عشرين عاماً، رغم التحديات والاضطرابات الجيوسياسية التي شهدها العالم خلال هذه الفترة.

ووفقاً للتصنيف، جاءت سنغافورة في المركز الأول بإمكانية دخول 192 وجهة، بينما تقاسمت الإمارات المركز الثاني مع اليابان وكوريا الجنوبية بـ188 وجهة، وحلت السويد في المركز الثالث بـ187 وجهة، فيما جاءت بلجيكا والدنمارك وفنلندا وفرنسا وألمانيا وإيرلندا وإيطاليا ولوكسمبورغ وهولندا والنرويج وإسبانيا في المركز الرابع بإمكانية دخول 186 وجهة.

وحلّت النمسا واليونان ومالطا والبرتغال وسويسرا في المركز الخامس بـ 185 وجهة.